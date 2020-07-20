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4任男友分手後全離奇死亡 她崩潰嘆：我是不祥之人？
太詭異！奈及利亞一名女子芬蒂（Toni Fenty）近日在twitter上表示，她過去曾交往過4任男友，然而這4人在與她分手後都紛紛死亡，第4任男友則於本月初過世，奇怪的巧合讓她質疑自己是個「不祥之人」。
根據《GH Gossip》報導，芬蒂在網上分享前4任男友死亡的經驗，第一任男友與她分手後，在2012年過世；第二任男友與她分手後，在2014年過世；第三任男友則是在與她分手後3年才過世，不過她說，這仍相當打擊她；最後一任男友則是在7月初過世，在他過世後，讓她開始相信自己是個不祥之人，她也貼出4任男友生前的照片，祝福他們都能一路好走。
芬蒂的經歷引發許多網友討論，許多人轉發她的貼文，對此，芬蒂感到非常沮喪，有網友發現，她已取消關注所有人，並刪除所有貼文與評論，不希望再繼續被談論。
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