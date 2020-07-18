疫情造成負能量爆棚？ 印尼舉辦「病毒詛咒比賽」

受疫情影響，許多人原本的計畫都被打亂，心情難免會有些低落。印尼近期宣布舉辦一場「新冠肺炎（COVID-19）詛咒比賽」，只要參賽者錄製3分鐘的影片，用最古怪、奇特的方式辱罵病毒，就有機會獲得優勝，而得獎者將會獲得各類的獎品和一張證書。

根據「BBC News」「Emergency Live」的報導，印尼爪哇日惹（Yogyakarta）的爪哇文化運動協會發起了「國際病毒詛咒比賽」，邀請民眾一同參加，若要參加比賽只需錄製一段3分鐘的影片，對自己做簡短的介紹，之後用爪哇語咒罵病毒，用越奇特、古怪的方式越有機會得獎，且優勝者將會獲得一包茶、三本書、一份證書、一件衣服、一些日用品、一件毯子。

該協會負責人亞尼（Yani Srikandi）表示「這場比賽是希望幫助人們擺脫沮喪的情緒，尤其是那些因為疫情不得不暫時停止活動的人」，不過亞尼也說罵髒話在爪哇島上並不是件稀奇的事，古老文獻中便有記載著髒話，就連皇室的詩人都可以自在無懼的使用髒話。