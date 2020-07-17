阿嬤假牙失蹤！狗狗露齒燦笑 主人驚大事不妙

在貪玩的毛孩們眼中，一切事物都可以是玩具，牠們無限的創意絕對叫人意想不到。泰國一名網友日前分享愛犬的搗蛋經歷，指牠偷偷自行戴上家中長輩的假牙，效果竟意外地合適，滑稽形象逗得一票網友爆笑。

活潑調皮的狗狗往往會為家庭帶來活力，有時更會意外帶來不少笑話。一名泰國網友日前發文爆料愛犬「桑麗」罪行，指阿嬤的假牙在家中離奇消失，最終桑麗被自己的笑容出賣，家人才得以尋回假牙。

原PO表示，當時阿嬤將假牙放在電視前的桌子上，但沒多久就不翼而飛，家人為了尋回假牙翻箱倒櫃，但仍然毫無收穫，更一度猜想老人家記錯位置。就在家人苦尋近一個小時後，桑麗突然臉上掛著燦爛的笑容經過，他們起初不以為意，其後才隱約覺得有點不對勁，一看才發現原來桑麗戴上了假牙，但因效果太相配，遠看根本難以察覺！

網友們看到桑麗的新形象後，紛紛認為牠確實很適合戴假牙，不禁大喊「根本沒有違和感」、「光看相片沒有任何不妥，再看內文」、「我居然沒發現哪裏怪怪的」、「還原度超高」、「這副（假牙）確定不是桑麗的？」

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文章授權轉載自《香港01》