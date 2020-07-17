一口咬下肉餅！少年吃到硬物 吐出後驚見「人類手指」

巴西聖保羅一名14歲少年維克多·桑托斯（Victor Santos）日前享用美味肉餅，怎料吃到一半突然咬到異物，吐出後竟發現是「人類手指」，嚇得他放聲尖叫，家人氣得報警處理。經由調查才得知，原來是因餐廳廚師備料時不慎被切肉機絞斷手，當下並未找到斷指，才會發生這起離譜事件。

根據外媒報導，桑托斯和家人於11日向「Companhia da Esfiha」餐廳訂了外賣，餐點抵達後，桑托斯選了意大利辣香腸口味的肉餅，當他大口品嚐時覺得咬到硬物，吐出後卻被眼前景象嚇壞，因為吃到的是人類手指，就算經過高溫烘烤指甲仍清晰可見。

這驚人一幕讓桑托斯留下陰影到現在還會做噩夢，家人不捨兒子遭遇氣得報警，餐廳老闆愛德華多（Eduardo do Carmo Santos）向員警坦承，前幾日廚師不慎被切肉機絞斷手指，事發當下苦尋不到斷指，沒想到是混入肉餡當中，廚師被送往醫院緊急治療，餐廳也因此關門休息，直到上週六（11日）才營業，並自行接受訂單，然而此事故並未通報健康安全部門，導致顧客誤食手指。

當地的消費者保護協會派專家小組到店內稽查，由於店家未能達到健康安全與衛生標準，目前已下令停業，餐廳將面臨巨額罰款和多項刑事指控，包含危害員工及顧客的生命安全。手指證據交由法醫研究所檢查，此外桑托斯母親表示「兒子再也不吃肉餅了」。