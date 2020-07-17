大嬸驚見情侶在草叢做愛 拿起木板狂打屁股鄰居笑翻

台灣大街上若出現裸露不雅的舉動，恐會觸犯「公然猥褻罪」，因此情侶間不管多親密，大庭廣眾下仍要懂得拿捏分寸。俄羅斯一位婦人近期不小心發現一對情侶躺臥在草叢堆做愛，怒氣沖沖地拿起木板往男子的屁股狂打，並一邊指責，最後男子大叫一聲，婦人也走回家中，而整段過程也被附近的鄰居記錄了下來。

根據英國「太陽報」報導，這起案件發生在俄羅斯斯塔夫羅波爾邊疆區（Stavropol Krai）的斯塔夫羅波爾市，這位夫人被當地居民稱為「伊琳娜夫人（Lady Irina）」，當天她在住家附近的草叢堆發現一對情侶在裡面做愛，一氣之下拿起木板，往男子的屁股狂打，接著又毆打女子的大腿，並一邊指責他們，最後男子疑似不滿大叫了一聲，婦人才氣沖沖地回到家中。

整段過程都被附近的鄰居拍了下來，而影片最後鄰居也忍不住偷笑，事後家庭心理學家娜塔莉亞（Natalya Panfilova）分析表示「婦人的反應很明顯，她對這種情況感到憤怒，於是她做的第一件事就是拿起木板，把這對情侶當成小孩子一樣打」。