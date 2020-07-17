快訊

直播/我增2名新冠肺炎境外移入 指揮中心緊急說明

增2菲國境外移入確診 指揮中心：與昨菲確診台商無關

抖音網美屁股卡兒童鞦韆 消防隊員到場尷尬救援

聯合新聞網 / 綜合報導
英國少女雷恩妮為拍抖音影片，卡在鞦韆上動彈不得。圖／太陽報
英國少女雷恩妮為拍抖音影片，卡在鞦韆上動彈不得。圖／太陽報

近年來，中國大陸的短片社群軟體「抖音」風靡全球，許多人紛紛使出渾身解數，試圖在抖音上吸引觀眾的目光。近期有一名英國少女，就為了拍攝抖音影片，卻不小心出了尷尬意外，只好通報消防員前來搶救。

根據太陽報報導，這名名為雷恩妮・麥卡連（Layani Maclean）的少女來自英國牛津郡，今年十四歲，她和朋友在拍攝抖音影片時，為了影片效果，而坐上了兒童專用的鞦韆。意想不到的是，坐下後不久，雷恩妮就發現她無法從鞦韆上脫身，一旁的朋友也愛莫能助。後來，連雷恩妮的母親都被找來進行救援，並試著用洗潔精幫她潤滑，卻還是徒勞無功。最後，他們決定請消防隊員前來處理。

消防員到場之後，先是剪斷鞦韆鏈條，並且再次嘗試用洗潔精潤滑，最後成功的將少女從鞦韆上分離出來。雷恩妮的母親嘉莉表示，他們很感謝消防隊的協助，並打算要烤一個蛋糕送給他們，「一開始我聽到鄰居打電話跟我說這件事，我整個大爆笑。」

「但到現場之後，我才發現情況比我想像得還要嚴重。」嘉莉也稱讚消防隊員到場後的處理方式，「他們一邊處理一邊講一些緩和氣氛的笑話。他們顯然不是第一次處理這種問題，他們也跟我們保證這絕對不會是最後一次。」

延伸閱讀

糗事一簍筐！牧師開直播講道 身後貓咪「暗著來」被抓包

癡男求愛不成引殺機 女直播主遭皮帶勒頸倒地

「羊駝打臉我」爆笑農場生活 澳洲農民抖音爆紅

美國18歲少女抖音上公開支持川普 錄取大學揚言取消入學資格

相關新聞

抖音網美屁股卡兒童鞦韆 消防隊員到場尷尬救援

近年來，中國大陸的短片社群軟體「抖音」風靡全球，許多人紛紛使出渾身解數，試圖在抖音上吸引觀眾的目光。近期有一名英國少女，就為了拍攝抖音影片，卻不小心出了尷尬意外，只好通報消防員前來搶救。

「最慘曬傷」男子全身通紅 網嚇壞：看起來像龍蝦

夏日炎炎，許多人喜歡到海邊玩水消暑，不過若沒有做好防曬措施，恐會曬傷，甚至造成皮膚不適。美國一家電視台近期到海邊捕捉魟魚和民眾共游的畫面，未料意外拍攝到一名男子，他的臉部、上半身被曬得通紅，而畫面一曝光後，許多網友也被嚇壞，直呼男子看起來就像一隻龍蝦，曬傷相當嚴重。

日本神級紙箱鋼彈DIY 兩父子出擊Cosplay鬥一番

平日用完即棄的紙箱，原來可以另有用途。日本近日有網友在Twitter分享自製的紙箱鋼彈照片。只見照片中父子身上各自披有鋼彈盔甲，並擺出作勢打鬥，畫面相當搞笑。不少網友看後紛紛大讚樓主手藝高超，笑言他們一家人都很放得開。其實此前樓主還分享過一家四口「Cosplay」鋼彈與扎古的生活照，作品亦同樣高質。

俄幽靈電台頻傳神祕音訊、朗讀聲 50年來無人破解

自1970年代起，一個如幽靈般神祕的俄羅斯廣播電台「MDZhB」一直時不時發出奇怪雜音以及斷斷續續的字句，直至今日，始終沒有人知道這個電台隸屬於誰、是誰在廣播，抑或是廣播什麼內容，就連用途也是眾說紛紜。

咬殺「習維尼」？美國務卿曬狗引爆的中美外交衝突

「我在此鄭重發誓，我絕對不懷好意...？」對中國立場鷹派的美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo），15日又因為一則 Twitter 貼文，引發敏感揣測。貼文照片中，龐佩奧的愛犬梅沙（Mercer）看似乖巧地趴地，面前一地則散落著「所有她最愛的玩具」，但其中最醒目惹眼的卻是正中間的小熊維尼玩偶——中國國家主席習近平被慣常諷刺的惡搞化身。從武漢肺炎疫情、香港以及新疆的人權問題、中南海爭議，再到昨日擬針對華為員工的簽證限制，砲火猛烈的龐佩奧，這則「小狗與小熊維尼」的貼文，又是否隱含什麼政治信號？

阿爾卑斯山冰川融化 驚見54年前印度舊報紙

法國夏慕尼（Chamonix）滑雪中心附近一間咖啡店老闆，近日前往阿爾卑斯山的勃朗峰冰川，意外發現一份冰封54年的印度舊報紙，上面還記載著1966年英迪拉甘地當選印度第一位女總理的新聞，因此這份報紙有可能是當年墜毀的印度航空班機物品，而咖啡廳老闆決定一但報紙變乾，就會將其展出給遊客觀賞。

歐洲老婦千元買花瓶 專家鑑定為乾隆古物2.5億出售

中歐一位居住在偏遠地區的老婦1954年以44英鎊（新台幣約1600元）買下一個花瓶，多年來花瓶被放置在一旁，直到一位藝術顧問將其拿給蘇富比專家鑑定後才發現這個花瓶其實是中國乾隆時期的古物，被紀錄在中國皇室檔案中，而這個花瓶最後也以700萬英鎊（新台幣約2.5億元）的價格被售出。

印尼12歲女嫁45歲大叔做「四奶」 養母：報答恩情

印尼東爪哇省外南夢市（Banyuwangi）一名12歲女孩近日被發現在養母安排下，嫁給一名已有3位妻子的45歲男子，以報答其「照顧」；女孩的親生父母得悉後非常不滿，極力反對婚事並報警求助。

泰國女中8千萬樂透 飛行傘狂撒現金黃金送鄰居

中樂透是不少人的夢想，不過若真的中了樂透，如何運用獎金是一件值得深思的問題。泰國一位婦人幸運中了樂透，獎金高達9000萬泰銖（新台幣約 8406萬元），她近日決定在自己48歲生日舉行一場音樂會，請來社區鄰居一起參加，並透過飛行傘從天空灑下黃金和現金，將自己的獎金和喜悅分享給鄰居。

眼鏡起霧剛剛好！日本再推奇葩設計 「拉麵口罩」引起討論

新冠肺炎疫情持續延燒全球，口罩也成了出門在外不可或缺的小物。口罩商機襲捲全球，日本服飾品牌優衣庫為因應炎炎夏日...

冰川融化勃朗峰出現1966年印度報紙 疑來自當年失事客機

隨全球暖化，冰川融化揭開埋藏冰雪的秘密。法國沙莫尼（Chamonix）滑雪度假區附近一間餐廳的東主上周從勃朗峰（Mont Blanc）找到1966年來自印度的報章，頭條新聞是甘地夫人（Indira Gandhi）當選印度首位女總理，相信是來自當年一架失事客機。

光看影片就決定！富人花1.8億網購愛爾蘭小島

新冠肺炎疫情期間最大膽的網購非他莫屬了：一名歐洲富人只看了影片，就買下一座價值550萬歐元（約新台幣1.8億元）的愛爾蘭...

熱門新聞

女主播報新聞牙齒掉落 伸手秒接淡定播報

比利時眾院壓倒性通過 挺台民主發展及國際參與

17歲少年藤井聰太頭銜戰勝棋王 成史上最年輕棋聖

三倍券怎麼花？日本人用政府發的現金 大買這個商品

微軟、蘋果拖累 道瓊跌逾100點結束連四天漲勢

「何不食肉糜」公主版？伊凡卡籲失業勞工覓新職挨轟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。