抖音網美屁股卡兒童鞦韆 消防隊員到場尷尬救援

近年來，中國大陸的短片社群軟體「抖音」風靡全球，許多人紛紛使出渾身解數，試圖在抖音上吸引觀眾的目光。近期有一名英國少女，就為了拍攝抖音影片，卻不小心出了尷尬意外，只好通報消防員前來搶救。

根據太陽報報導，這名名為雷恩妮・麥卡連（Layani Maclean）的少女來自英國牛津郡，今年十四歲，她和朋友在拍攝抖音影片時，為了影片效果，而坐上了兒童專用的鞦韆。意想不到的是，坐下後不久，雷恩妮就發現她無法從鞦韆上脫身，一旁的朋友也愛莫能助。後來，連雷恩妮的母親都被找來進行救援，並試著用洗潔精幫她潤滑，卻還是徒勞無功。最後，他們決定請消防隊員前來處理。

消防員到場之後，先是剪斷鞦韆鏈條，並且再次嘗試用洗潔精潤滑，最後成功的將少女從鞦韆上分離出來。雷恩妮的母親嘉莉表示，他們很感謝消防隊的協助，並打算要烤一個蛋糕送給他們，「一開始我聽到鄰居打電話跟我說這件事，我整個大爆笑。」

「但到現場之後，我才發現情況比我想像得還要嚴重。」嘉莉也稱讚消防隊員到場後的處理方式，「他們一邊處理一邊講一些緩和氣氛的笑話。他們顯然不是第一次處理這種問題，他們也跟我們保證這絕對不會是最後一次。」