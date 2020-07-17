「最慘曬傷」男子全身通紅 網嚇壞：看起來像龍蝦

夏日炎炎，許多人喜歡到海邊玩水消暑，不過若沒有做好防曬措施，恐會曬傷，甚至造成皮膚不適。美國一家電視台近期到海邊捕捉魟魚和民眾共游的畫面，未料意外拍攝到一名男子，他的臉部、上半身被曬得通紅，而畫面一曝光後，許多網友也被嚇壞，直呼男子看起來就像一隻龍蝦，曬傷相當嚴重。

根據美國「ABC News」10日在推特分享一段畫面，電視台在佛羅里達州一處海邊打算捕捉大型魟魚和民眾共游的畫面，未料拍攝到一名男子上半身赤裸在海裡游泳，令人震驚的是男子上半身和臉部完全被曬得通紅，看起來已明顯曬傷，雖然電視台沒有提及這名男子，但網友已在下方留言熱議。

許多網友紛紛留言表示，「我們要忽略那個試圖得皮膚癌的男子嗎」、「我只看到那些魟魚和龍蝦一起游泳」、「他一定很痛」、「白人的話，那曬傷一定很嚴重，我的天啊」、「看起來就像一隻煮熟的龍蝦」、「當他要入睡的時候一定會後悔，還有醒來的時候和之後一週都會很痛」。