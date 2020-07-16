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日本神級紙箱鋼彈DIY 兩父子出擊Cosplay鬥一番
平日用完即棄的紙箱，原來可以另有用途。日本近日有網友在Twitter分享自製的紙箱鋼彈照片。只見照片中父子身上各自披有鋼彈盔甲，並擺出作勢打鬥，畫面相當搞笑。不少網友看後紛紛大讚樓主手藝高超，笑言他們一家人都很放得開。其實之前樓主還分享過一家四口「Cosplay」鋼彈與扎古的生活照，作品亦同樣高品質。
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文章授權轉載自《香港01》
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