日本神級紙箱鋼彈DIY 兩父子出擊Cosplay鬥一番

「我在此鄭重發誓，我絕對不懷好意...？」對中國立場鷹派的美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo），15日又因為一則 Twitter 貼文，引發敏感揣測。貼文照片中，龐佩奧的愛犬梅沙（Mercer）看似乖巧地趴地，面前一地則散落著「所有她最愛的玩具」，但其中最醒目惹眼的卻是正中間的小熊維尼玩偶——中國國家主席習近平被慣常諷刺的惡搞化身。從武漢肺炎疫情、香港以及新疆的人權問題、中南海爭議，再到昨日擬針對華為員工的簽證限制，砲火猛烈的龐佩奧，這則「小狗與小熊維尼」的貼文，又是否隱含什麼政治信號？

2020-07-16 11:51