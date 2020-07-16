歐洲老婦千元買花瓶 專家鑑定為乾隆古物2.5億出售

中歐一位居住在偏遠地區的老婦1954年以44英鎊（新台幣約1600元）買下一個花瓶，多年來花瓶被放置在一旁，直到一位藝術顧問將其拿給蘇富比專家鑑定後才發現這個花瓶其實是中國乾隆時期的古物，被紀錄在中國皇室檔案中，而這個花瓶最後也以700萬英鎊（新台幣約2.5億元）的價格被售出。

根據英國「太陽報」報導，藝術顧問約翰（Johan Bosch van Rosenthal）因為受到這位老婦邀請而找到花瓶，他表示老婦請他幫忙鑑價，踏入房間時老婦指著櫃上鍍金的花瓶，而她養的貓還在附近四處走動，而約翰一眼就看出這不是普通的花瓶，他說「我小心地將其取下，由於表面上的灰塵，過一會兒我才注意到花瓶的網狀下部」。

事後蘇富比專家將這個花瓶進行鑑定，發現它與乾隆時期皇家檔案中得一個古物符合，這花瓶名叫「清乾隆洋彩紅地錦上添花冬青玲瓏夾層瓶」，在1742年至1743年間為乾隆皇帝限量生產，該花瓶裝飾有藍白色的花卉圖案，下方則有簍空造型。

蘇富比亞洲區主席表示「這是一個非常脆弱的花瓶，可以在被寵物包圍的房屋中存活了半個世紀，簡直是奇蹟」，而最後花瓶也被以700萬英鎊（新台幣約2.5億元）的價格售出。