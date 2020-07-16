快訊

新增一名境外移入確診 指揮中心下午2時臨時記者會說明

三倍券存量地圖改版了！每15分鐘更新 不怕撲空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐洲老婦千元買花瓶 專家鑑定為乾隆古物2.5億出售

聯合新聞網 / 綜合報導
歐洲一位老婦以千元價格買到這個花瓶，未料經鑑定後發現這個花瓶其實是乾隆時期古物。美聯社。
歐洲一位老婦以千元價格買到這個花瓶，未料經鑑定後發現這個花瓶其實是乾隆時期古物。美聯社。

中歐一位居住在偏遠地區的老婦1954年以44英鎊（新台幣約1600元）買下一個花瓶，多年來花瓶被放置在一旁，直到一位藝術顧問將其拿給蘇富比專家鑑定後才發現這個花瓶其實是中國乾隆時期的古物，被紀錄在中國皇室檔案中，而這個花瓶最後也以700萬英鎊（新台幣約2.5億元）的價格被售出。

根據英國「太陽報」報導，藝術顧問約翰（Johan Bosch van Rosenthal）因為受到這位老婦邀請而找到花瓶，他表示老婦請他幫忙鑑價，踏入房間時老婦指著櫃上鍍金的花瓶，而她養的貓還在附近四處走動，而約翰一眼就看出這不是普通的花瓶，他說「我小心地將其取下，由於表面上的灰塵，過一會兒我才注意到花瓶的網狀下部」。

事後蘇富比專家將這個花瓶進行鑑定，發現它與乾隆時期皇家檔案中得一個古物符合，這花瓶名叫「清乾隆洋彩紅地錦上添花冬青玲瓏夾層瓶」，在1742年至1743年間為乾隆皇帝限量生產，該花瓶裝飾有藍白色的花卉圖案，下方則有簍空造型。

蘇富比亞洲區主席表示「這是一個非常脆弱的花瓶，可以在被寵物包圍的房屋中存活了半個世紀，簡直是奇蹟」，而最後花瓶也被以700萬英鎊（新台幣約2.5億元）的價格售出。

蘇富比 乾隆皇帝

延伸閱讀

「這是政府發給我的」國二兒子討不到三倍券 怒嗆母：妳侵占

三倍券開賣首日違停亂象多 小心檢舉達人讓你「3倍變2倍」

被提醒要戴口罩 男客暴怒衝進麥當勞櫃台痛毆經理

辣妹沙灘穿比基尼被婦人制止：「我兒正盯著妳的屁股看」

相關新聞

泰國女中8千萬樂透 飛行傘狂撒現金黃金送鄰居

中樂透是不少人的夢想，不過若真的中了樂透，如何運用獎金是一件值得深思的問題。泰國一位婦人幸運中了樂透，獎金高達9000萬泰銖（新台幣約 8406萬元），她近日決定在自己48歲生日舉行一場音樂會，請來社區鄰居一起參加，並透過飛行傘從天空灑下黃金和現金，將自己的獎金和喜悅分享給鄰居。

咬殺「習維尼」？美國務卿曬狗引爆的中美外交衝突

「我在此鄭重發誓，我絕對不懷好意...？」對中國立場鷹派的美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo），15日又因為一則 Twitter 貼文，引發敏感揣測。貼文照片中，龐佩奧的愛犬梅沙（Mercer）看似乖巧地趴地，面前一地則散落著「所有她最愛的玩具」，但其中最醒目惹眼的卻是正中間的小熊維尼玩偶——中國國家主席習近平被慣常諷刺的惡搞化身。從武漢肺炎疫情、香港以及新疆的人權問題、中南海爭議，再到昨日擬針對華為員工的簽證限制，砲火猛烈的龐佩奧，這則「小狗與小熊維尼」的貼文，又是否隱含什麼政治信號？

印尼12歲女嫁45歲大叔做「四奶」 養母：報答恩情

印尼東爪哇省外南夢市（Banyuwangi）一名12歲女孩近日被發現在養母安排下，嫁給一名已有3位妻子的45歲男子，以報答其「照顧」；女孩的親生父母得悉後非常不滿，極力反對婚事並報警求助。

眼鏡起霧剛剛好！日本再推奇葩設計 「拉麵口罩」引起討論

新冠肺炎疫情持續延燒全球，口罩也成了出門在外不可或缺的小物。口罩商機襲捲全球，日本服飾品牌優衣庫為因應炎炎夏日...

冰川融化勃朗峰出現1966年印度報紙 疑來自當年失事客機

隨全球暖化，冰川融化揭開埋藏冰雪的秘密。法國沙莫尼（Chamonix）滑雪度假區附近一間餐廳的東主上周從勃朗峰（Mont Blanc）找到1966年來自印度的報章，頭條新聞是甘地夫人（Indira Gandhi）當選印度首位女總理，相信是來自當年一架失事客機。

阿爾卑斯山冰川融化 驚見54年前印度舊報紙

法國夏慕尼（Chamonix）滑雪中心附近一間咖啡店老闆，近日前往阿爾卑斯山的勃朗峰冰川，意外發現一份冰封54年的印度舊報紙，上面還記載著1966年英迪拉甘地當選印度第一位女總理的新聞，因此這份報紙有可能是當年墜毀的印度航空班機物品，而咖啡廳老闆決定一但報紙變乾，就會將其展出給遊客觀賞。

歐洲老婦千元買花瓶 專家鑑定為乾隆古物2.5億出售

中歐一位居住在偏遠地區的老婦1954年以44英鎊（新台幣約1600元）買下一個花瓶，多年來花瓶被放置在一旁，直到一位藝術顧問將其拿給蘇富比專家鑑定後才發現這個花瓶其實是中國乾隆時期的古物，被紀錄在中國皇室檔案中，而這個花瓶最後也以700萬英鎊（新台幣約2.5億元）的價格被售出。

光看影片就決定！富人花1.8億網購愛爾蘭小島

新冠肺炎疫情期間最大膽的網購非他莫屬了：一名歐洲富人只看了影片，就買下一座價值550萬歐元（約新台幣1.8億元）的愛爾蘭...

英國知名塗鴉藝術家潛入倫敦地鐵塗鴉 老鼠拿口罩當降落傘

英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）又有受疫情啟發的新作品，這次是在倫敦地鐵環線（Circle Line）車廂內，可...

巴西「鴕鳥心事」：總統確診隔離的居家焦慮

「我的心事...只有鴕鳥最懂！」日前確診感染新型冠狀病毒的巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro），過去近一周都待在總統官邸「晨曦宮」居家隔離治療。在家似乎百般聊賴的博索納羅，13日被媒體鏡頭捕捉到了在官邸外，餵食美洲鴕鳥的畫面，同時也戴上了曾經極為抗拒的口罩。博索納羅對外表示，自己身體已沒什麼大礙，一切就等本周二再次檢驗的結果出爐，希望能夠盡快出關，同時也忍不住吐苦水抱怨：「等結果出來我一定焦慮到爆，真的受不了這樣一直龜在家啦，爛透了！」

74歲男娶39個老婆、有94兒女 每晚睡覺輪流「翻牌」

在台灣，一般來說有3個孩子以上就算很多了，印度卻有一名74歲男子齊奥纳·查纳（Ziona Chana），膝下有94個兒女，妻子數量更是高達39個，但別以為他的生活複雜不美滿，他與全家幸福的住在一棟四層樓的大房子裡，近日更透露還想娶更多妻子。

BMW停放機場5個多月「恐怖車牌」 讓網友驚呼：小偷看了都怕

澳洲有台BMW轎車自2月起就出現在機場停車場，過了5個多月依舊沒人開走，因此引起工作人員注意，但特別的是車牌單字竟是「COVID-19（新型冠狀病毒）」，讓不少網友笑稱「小偷看了都怕」。

熱門新聞

美股早盤躍漲 新冠疫苗藥廠再報喜

專業人士所為？孟加拉叫車平台創辦人 陳屍紐約公寓遭肢解

世界霸王易主？多數德國人認為中國大陸將取代美國地位

貝佐斯、馬斯克多位名人帳戶遭駭搞詐騙 推特股價重挫

最新民調：川普輸拜登 連最自豪經濟領域也失分

紐時：美中關係如自由落體 漸趨向冷戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。