阿爾卑斯山冰川融化 驚見54年前印度舊報紙

法國夏慕尼（Chamonix）滑雪中心附近一間咖啡店老闆，近日前往阿爾卑斯山的勃朗峰冰川，意外發現一份冰封54年的印度舊報紙，上面還記載著1966年英迪拉甘地當選印度第一位女總理的新聞，因此這份報紙有可能是當年墜毀的印度航空班機物品，而咖啡廳老闆決定一但報紙變乾，就會將其展出給遊客觀賞。

根據「DECCAN HERALD」報導，這家名叫La Cabane du Cerro的咖啡廳距離勃朗峰冰川約有45分鐘的步行路程，咖啡廳老闆莫汀（Timothee Mottin）前往冰川時意外發現這份印度報紙，他表示自己相當幸運，因為冰層可能才剛剛融化而已，而報紙也被莫汀帶回咖啡館，他說「它們現在正在變乾，狀況非常好，你可以閱讀它們」。

這份印度舊報紙為「國家先驅報」和「經濟時報」，上面記載的年份為1996年，報導指出這份報紙有可能是1966年1月墜毀於山上的印度航空波音707班機的物品，當年那場空難有177人罹難，而在2013年曾有人在山上發現一箱裝有祖母綠、藍寶石、紅寶石的箱子，推估也是那場空難的物品。

莫汀表示等到這些報紙完全變乾後，他將會把它們拿出來展示給遊客觀賞，而不是將它們藏起來等待出售。