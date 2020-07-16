泰國女中8千萬樂透 飛行傘狂撒現金黃金送鄰居

中樂透是不少人的夢想，不過若真的中了樂透，如何運用獎金是一件值得深思的問題。泰國一位婦人幸運中了樂透，獎金高達9000萬泰銖（新台幣約 8406萬元），她近日決定在自己48歲生日舉行一場音樂會，請來社區鄰居一起參加，並透過飛行傘從天空灑下黃金和現金，將自己的獎金和喜悅分享給鄰居。

根據「COCONUTS BANGKOK」網站報導，泰國這位婦人名叫潘雅賽（Suwanlee Panyasai），她在2018年11月幸運中了樂透頭獎，獲得9000萬泰銖（新台幣約 8406萬元）的獎金，本月12日潘雅賽48歲的生日，她決定將自己的部分獎金分送給社區鄰居，她在當天舉行了一場音樂會，並請來10位飛行傘飛行員將總價30萬泰銖（新台幣約28萬元）的30條金條、面值20元泰銖（新台幣約18元）的鈔票帶到天上分撒。

潘雅賽表示「今天我想把喜悅分享給參加派對的客人和我的兄弟姐妹」、「我為贏得9000萬泰銖的樂透感到自豪，因為天使看到我是一個好人。所以在我生日那天，我想和這些幸運的人分享我的喜悅」，而音樂會吸引了大約200個人參加，但仍有部分人沒撿到獎金，潘雅賽對此則表示「任何沒有得到黃金的人，至少都會得到20泰銖（新台幣約18元）的鈔票」。