印尼12歲女嫁45歲大叔做「四奶」 養母：報答恩情

「我的心事...只有鴕鳥最懂！」日前確診感染新型冠狀病毒的巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro），過去近一周都待在總統官邸「晨曦宮」居家隔離治療。在家似乎百般聊賴的博索納羅，13日被媒體鏡頭捕捉到了在官邸外，餵食美洲鴕鳥的畫面，同時也戴上了曾經極為抗拒的口罩。博索納羅對外表示，自己身體已沒什麼大礙，一切就等本周二再次檢驗的結果出爐，希望能夠盡快出關，同時也忍不住吐苦水抱怨：「等結果出來我一定焦慮到爆，真的受不了這樣一直龜在家啦，爛透了！」

2020-07-15 08:30