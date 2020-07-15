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冰川融化勃朗峰出現1966年印度報紙 疑來自當年失事客機

香港01 / 梁凱怡
圖為阿爾卑斯山主峰勃朗峰附近的冰原上。 新華社
圖為阿爾卑斯山主峰勃朗峰附近的冰原上。 新華社

隨全球暖化，冰川融化揭開埋藏冰雪的秘密。法國沙莫尼（Chamonix）滑雪度假區附近一間餐廳的東主上周從勃朗峰（Mont Blanc）找到1966年來自印度的報章，頭條新聞是甘地夫人（Indira Gandhi）當選印度首位女總理，相信是來自當年一架失事客機。

莫坦（Timothee Mottin）於法國東南部的博松冰川（Bossons Glacier）附近找到多份1966年1月20日至21日期間出版的報章，包括《國民先驅報》（National Herald）和《經濟時報》（Economic Times）。頭版大幅報道甘地夫人當選總理的消息，迄今她仍然是印度唯一一名女總理。

報紙保存狀況良好，內文仍然清晰可讀。莫坦目前正在將報紙風乾，之後將擺放到餐廳展出，不排除往後將報紙送給博物館。他表示，與朋友到冰川時，不時發現到空難遺留的物品，但能夠發現這些報紙很幸運，因為報紙過去數十年被冰封，相信冰層最近才融化。

1966年1月24日，印度航空公司（Air India）航班編號101的客機從孟買飛往倫敦，期間計劃於瑞士日內瓦降落，途中於勃朗峰附近失事墜毀，機上106名乘客和11名機組人員全部罹難。

過往也曾發現客機遺留的物品，其中最貴重的是2013年發現的寶石，包括綠寶石、藍寶石和紅寶石，價值13萬至24.6萬歐元。

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文章授權轉載自《香港01》

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