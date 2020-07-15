眼鏡起霧剛剛好！日本再推奇葩設計 「拉麵口罩」引起討論

新冠肺炎疫情持續延燒全球，口罩也成了出門在外不可或缺的小物。口罩商機襲捲全球，日本服飾品牌優衣庫為因應炎炎夏日，推出了「涼感口罩」使民眾排隊搶購，印度富商也突發奇想，砸11萬台幣自製「黃金口罩」，卻不知是否有防疫成效。日前，日本一名設計師也分享了自己的設計「拉麵口罩」，浮誇的外表也引發網友討論。

日本設計師柴田孝宏在推特上分享了自己設計的口罩，從照片可見，該口罩有著獨特的「碗麵」外型，表面還有叉燒、筍絲、魚板及蔥花…等裝飾，再加上立體的剪裁設計，讓人誤以為有一碗真實的拉麵浮現在眼前。

柴田孝宏在推文中寫道，「設計了專門給戴眼鏡的人使用的口罩」。這是許多眼鏡族的困擾，只要同時戴著眼鏡及口罩，便很容易眼前一片「白茫茫」，而柴田便活用了這項惱人問題，進而設計出了這個創意口罩。柴田也表示，「沒有比這更好使用的東西了」。

浮誇且精巧的設計，也引起日本網友熱議，「這設計太有趣了」、「好想買唷」、「超希望這個口罩可以正式販售」、「這口罩跟起霧的眼鏡太搭了！」，也有人表示，「希望口罩上能附有拉麵氣味的香水」、「身為一個眼鏡族，我也好想戴著這個口罩出門」、「如果這個變成拉麵店的拌手禮，一定有很多觀光客會買的」。

防疫期間，不少眼鏡族戴口罩後都有容易起霧的困擾，日本警視廳也提供兩個小技巧應對類似狀況，民眾可將口罩上方壓條處往內摺，或是將衛生紙對摺後放在眼鏡和鼻樑之間，這些方法都可以減少霧氣產生。