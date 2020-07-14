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74歲男娶39個老婆、有94兒女 每晚睡覺輪流「翻牌」

聯合新聞網 / 綜合報導
印度有一名74歲男子齊奥纳‧查纳（Ziona Chana），膝下有94個兒女，妻子數量更是高達39個。示意圖／ingimage
印度有一名74歲男子齊奥纳‧查纳（Ziona Chana），膝下有94個兒女，妻子數量更是高達39個。示意圖／ingimage

在台灣，一般來說有3個孩子以上就算很多了，印度卻有一名74歲男子齊奥纳‧查纳（Ziona Chana），膝下有94個兒女，妻子數量更是高達39個，但別以為他的生活複雜不美滿，他與全家幸福的住在一棟四層樓的大房子裡，近日更透露還想娶更多妻子。

據英國《每日星報》報導，印度74歲男子齊奥纳是當地的基督教教主，擁有39個妻子、94個兒女、14個兒媳與33個子孫，他17歲時娶了第一任妻子扎蒂安吉（Zathiangi），更曾在1年內娶10個女人，39個妻子中有22個不到40歲，齊奥纳稱這39個妻子都和睦相處，且每晚跟誰睡覺有一套輪流系統，簡直就像皇上「翻牌」。

齊奥纳一家住在四層樓的大房子，共有181口人，他睡在最大的卧室，妻子則住在宿舍，最年輕的妻子離他最近，越年長的住越遠，他的第一任妻子是家務總管，會分配每位妻子打掃、洗衣和煮飯的工作，而35歲的Rinkmini則是齊奥纳目前最年輕的妻子，她表示「齊奥纳是村里最帥的人，我們待在他身邊是因為他是家庭裡最重要的人」。

另外，這個大家庭，飲食上也不可小觀，一頓晚餐就要吃30隻雞，132磅（约60公斤）馬鈴薯和220磅（约100公斤）米飯，後花園也種了各式各樣的蔬菜。

身為全球最龐大的家庭之一，齊奥纳在2011年接受英國《每日郵报》報導時，就曾表達自己很幸運，是39名婦女的丈夫，並說「我覺得我是上帝的一個特別的孩子，他給了我好多人去照顧。」

據了解，在齊奥纳村里，每年都會慶祝他的生日，可見相當重視他，而齊奥纳也會去找附近村莊裡的的貧困女人娶回家照顧，現在74歲的他，仍想繼續娶新老婆，甚至更稱會去美國找願意嫁給他的婦女。

印度 一夫多妻

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