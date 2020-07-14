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BMW停放機場5個多月「恐怖車牌」 讓網友驚呼：小偷看了都怕
澳洲有台BMW轎車自2月起就出現在機場停車場，過了5個多月依舊沒人開走，因此引起工作人員注意，但特別的是車牌單字竟是「COVID-19（新型冠狀病毒）」，讓不少網友笑稱「小偷看了都怕」。
根據外媒報導，澳洲阿德萊德機場（Adelaide Airport）有台停放已久的轎車，發現者是史蒂文·斯普里（Steven Spry），這台BMW至少停放5個月或更久，由於車輛停在員工停車場，史蒂文猜測車主應該是名長途飛行員，可能因為某些原因而無法回國。
但令汽車受到矚目的原因是它的車牌，只見車牌單字由恐怖病毒「COVID-19」組成，詭異巧合讓人不寒而慄，照片在網上曝光，網友留言表示，「這車牌有效，因為沒人敢竊取」、「這車牌感覺受到詛咒」、「看到COVID-19就沒人敢偷」、「車子正在隔離中」。
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