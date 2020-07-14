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他用36元買的二手書 轉手售出竟高達60萬

聯合新聞網 / 綜合報導
英國一名男子以不到1英鎊買到二手舊書，轉手買出高達1萬6千英鎊。示意圖／ingimage
英國一名男子以不到1英鎊買到二手舊書，轉手買出高達1萬6千英鎊。示意圖／ingimage

書中自有黃金屋，可不是說說而已！英國一名男子安迪‧修森（Andy Hewson）在慈善商店買二手書，以不到1英鎊（約台幣36元）的價錢，意外買到《哈比人》原文初版書，隨後上網拍賣，竟賣出高達1萬6千英鎊（約60萬台幣），他還因此用這筆錢開攝影展，並付了房子頭期款。

根據「英國衛報」報導，2012年，安迪在午休時，去了辦公室附近一家動物福利慈善商店，平常他只是去找經營商店的女士聊聊天，但剛好那天來了一對開露營車的夫婦，捐贈幾百本書籍給慈善商店，而安迪一眼就看見托爾金的《哈比人》，他表示幾週前才剛買一本新的《哈比人》，卻不慎弄丟，碰巧捐贈的書籍裡有《哈比人》，便用1英鎊（約台幣36元）的價格，買下它與一本雜誌。

由於安迪閱讀書籍的速度很慢，一個月後，當他在閱讀這本書時，一名辦公室財務部的女士走過來認真跟他說「你這本書看著挺舊的，應該去查查它的價值。」隨後，安迪上網搜尋，發現《哈比人》第一版是出自1937年，只出版了1500本，特別的是，這個版本有印刷上的小錯誤，書套提到「愛麗絲夢遊仙境」的作者名Charles Lutwidge Dogson被拼錯了，Dogson印錯成Dogeson，多了一個字母「e」，最後是出版商手工塗掉這1500本上的「e」，安迪比對後發現，他買到的書不但與網上形容的封面一樣，把書翻到最後面一看，「e」也有被塗抹的痕跡。

安迪意識到這本書非常有價值後，就把它用褲子包著並好好保存，想找一個適當的時機售出，而後他等了四個月，終於給他等到在電影上映前，登上了拍賣會，他本來抱著能賣500英鎊就好，沒想到拍賣會以3千英鎊起價開始拍賣，最後成交價達1萬6千英鎊。

當時，28歲的他樂壞了，並表示自己當時家境普通，沒有大額的經濟來源，且還有負債，得到這筆錢後，在女朋友的鼓勵下，辦了一直夢寐以求的攝影展，接著又把剩下的錢投入房子的頭期款，到現在他依然住在這棟房子裡。

其實，英國先前就有二手舊書拍賣到天價的例子，像今年五月時，J·K·羅琳的《哈利波特與魔法石》初版書，精裝版本就被拍到3萬3千英鎊，正常版本則是3千多英鎊，所以下次買到首刷書籍，看完不要直接扔掉，也許放個幾十年，就會是價值翻倍的珍藏書籍。

英國 拍賣會 哈比人

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