吃生魚片5天後喉嚨爆痛 就醫拉出罪魁禍首「還在蠕動」

吃生魚片真的要當心有寄生蟲！日本有一名女子吃下生魚片的五天之後，突然感到喉嚨出現強烈疼痛，到醫院進行檢查後，醫生竟從她的喉嚨中拉出一條長3.8公分的寄生蟲，且還活著，依然會蠕動，所幸治療後該名女子已無大礙。

根據《科學警報》（Science alert）報導，這起案例發表在《美國熱帶醫學與衛生雜誌》（The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene）上。日本一名25歲女性在吃下多種生魚片的五天之後，喉嚨突然發炎且感到劇痛，她隨即前往東京都中央區築地的聖路加國際醫院進行檢查。

經過檢查發現她的血液和身體其他數值都正常，然而醫生在她的扁桃腺左側發現一條黑色長條物正在蠕動。醫生用鑷子將牠拉出，發現竟是一條長約3.8公分、寬0.1公分的偽地新線蟲（Pseudoterranova azarasi），且依然活著。

醫生表示，偽地新線蟲主要是透過食用生魚片感染，「喉嚨感染」的情況相當少見，會引起「喉嚨麻痺綜合症」和咳嗽，不過只要將寄生蟲取出就可復原。更多案例是出現在胃部，如果寄生蟲幼蟲附著在食道、胃壁或腸道內的話，反而難以治療，因此食用生魚片時一定要注意清潔與衛生，以免將寄生蟲吃下肚。