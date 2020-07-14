勢如破竹？ 睽違一個月回到老家 廚房地板竟被竹子貫穿
日本今年的梅雨季節遲遲未歇，也造成了重大災情，加上疫情影響，有不少地區的民眾都盡量避免外出。一名日本網友日前就在網路上貼文，表示自己睽違一個月後回到祖父母以前的住處整理，竟然發現地板被新生的竹子貫穿撐破，幾乎已經成長到快要跟天花板一樣高。
網友看到這張照片，紛紛在底下留言：「勢如破竹啊！」、「這可以跟他收房租了吧」、「這裡是竹筍里（日本知名零食）嗎？」
根據Netlab的報導，這棟房子位於偏遠區域，目前沒有人居住。貼文的網友表示，雖然家人會定期整理，但因為梅雨季影響，有一個月的時間沒有前來打掃，想不到一回來就看到這副景象。
如今，這株竹子已經被砍倒，也做了一些處理，以避免再次撞破家屋地面。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言