勢如破竹？ 睽違一個月回到老家 廚房地板竟被竹子貫穿

日本今年的梅雨季節遲遲未歇，也造成了重大災情，加上疫情影響，有不少地區的民眾都盡量避免外出。一名日本網友日前就在網路上貼文，表示自己睽違一個月後回到祖父母以前的住處整理，竟然發現地板被新生的竹子貫穿撐破，幾乎已經成長到快要跟天花板一樣高。

網友看到這張照片，紛紛在底下留言：「勢如破竹啊！」、「這可以跟他收房租了吧」、「這裡是竹筍里（日本知名零食）嗎？」

根據Netlab的報導，這棟房子位於偏遠區域，目前沒有人居住。貼文的網友表示，雖然家人會定期整理，但因為梅雨季影響，有一個月的時間沒有前來打掃，想不到一回來就看到這副景象。

如今，這株竹子已經被砍倒，也做了一些處理，以避免再次撞破家屋地面。