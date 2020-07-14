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監測發現大屯山2公里火山通道 中研院：岩漿可能通過

15年前夢到神秘數字 她中了樂透2千萬頭獎

聯合新聞網 / 綜合報導
女子15年前夢到一組數字，讓她贏得100萬澳幣。 路透
女子15年前夢到一組數字，讓她贏得100萬澳幣。 路透

人人都有買彩券的機會，但不是每個人都有中大獎的運氣！澳洲一名女子用15年前夢到的號碼，買了一張彩券，沒想到在本月6日，她中了100萬澳幣（約新台幣2054萬），女子表示這一切就像在作夢一樣，她仍不敢相信自己贏得大獎。

根據《the Lott》報導，女子在本月8月收到工作人員通知，告知她贏了「3988黃金樂透抽獎」的100萬澳幣（約新台幣2054萬），女子第一句話是「是真的還是我只是在作夢？」，直到工作人員解釋，女子才相信自己成了千萬富翁。

女子表示，「大約15年前，我夢見這些數字」，這組數字一直為女子贏得小獎，如今成為千萬富翁她欣喜若狂，女子說「我一直希望自己能為家人提供幫助，現在我可以做到了」，這筆獎金讓她提早享受退休生活，不用擔心財務狀況，女子表示「可以肯定的是，我會度過很多假期」。

彩券老闆也表示「恭喜她，這對當地社區而言是個了不起的消息」，本月6日「3988黃金樂透抽獎」中獎號碼為「15、1、41、42、8和45，特別號碼是22和30。」，2019年1月1日至12月31日期間，澳大利亞共有108個中獎金樂透得主，總獎金高達1.06億澳元。

彩券 澳洲

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