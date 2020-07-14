「我以為會被一掌劈死！」美國男子遭遇熊襲 臉頰、下巴掛彩

美國科羅拉多州一名男子日前遭到棕熊襲擊，留下嚴重的頭頸部裂傷。

根據每日郵報報導，54歲的戴夫·車諾斯基（Dave Chernosky）在上週五清晨，聽到家中廚房傳來噪音，前往廚房之後發現有一隻熊正在翻箱倒櫃覓食。育有兩子的他，試圖將熊留在一樓，以免牠靠近睡在地下室的孩子們。

戴夫說這隻熊為深棕色，體重接近450磅（約兩百公斤）。他將棕熊誘騙至車庫中，但他試圖打開車庫大門時，卻引發棕熊的恐慌，並回頭攻擊他。

「我真的以為我會死，」戴夫說，「感覺像是一塊磚頭砸在我臉上。」戴夫表示，「我們一對到眼，牠就用熊掌重擊我的頭⋯⋯等到我退出一定的距離，開始向牠咆哮之後，牠才離開。」棕熊一掌擊中戴夫的腦袋，讓他的臉和脖子被爪子嚴重割傷，「幸好，牠沒有再追上來。」

通報救護系統之後，戴夫被送到醫院。雖然臉頰、下巴、耳朵、背部都必須縫合，但整體而言並無大礙。

這是科羅拉多近日來第二起發生的熊隻襲擊事件。科羅拉多公園和野生動物保護區經理山下麥特（Matt Yamashita）表示，警官正在調查這隻熊如何進入戴夫的家中。