頭部相連連體女嬰共同生活兩年 醫療團隊3次手術成功分離

連體嬰雙胞胎發生的機率為五萬至二十萬分之一，通常都需要靠手術才能將兩個個體分離，雖然全世界分離連體嬰成功案例不在少數，但對醫生來說此類手術仍是非常重大的挑戰。日前一對來自中非共和國的連體女嬰，從出生起兩人的頭部就緊緊相連在一起，此種天生性畸形極為罕見，所幸醫療團隊在長達2年的規劃下，終於在手術後成功將兩人分離。

根據《 abc 7 news 》報導，一對2018年出生在中非共和國姆拜基（Mbaiki）的雙胞胎連體女嬰伊凡納（Ervina）和班加羅（Prefina Bangalo），由於出生時頭部相連，因此兩人共享大腦以及重要的血管。醫生表示，這樣的案例相當罕見，每兩百萬名嬰兒當中僅會有一個，而為了讓女嬰們能夠活命，女嬰的母親就將他們帶到梵蒂岡的醫院，希望專業的醫療團隊能夠將她們分離。

在經過長達兩年的規劃，30位醫生成功的運用3D成像和神經刺激技術，分別在今年5、6月時進行了兩場手術，最後終於在上個月用長達18小時的時間，順利把兩位女嬰分離。醫生提到，這場手術極具挑戰性，因為大多數的連體嬰手術都是針對頭部垂直融合於頂部的雙胞胎，但是這對女嬰的頭骨則是背對背的連在一起，加上頭後部對大腦供血和血液流失極其重要，因此在手術的過程中，醫師們都擔心無法順利將女嬰分離。

這對女嬰的頭骨背對背連在一起。圖擷自 abc 7 news

報導中也說明，在進行手術之前，醫院的護士還特別為女嬰們提供鏡子，讓他們可以互相看見。雙胞胎母親恩佐託（Ermine Nzotto）也表達了對醫療團隊的感謝，很高興看到自己的女兒們也能像其他孩子一樣嬉戲，並希望他們長大後能夠成為醫生，拯救世界上其他像她們一樣的孩子。