不戴口罩還公審店員！網怒募「312萬小費」 女奧客竟想對半分

新冠肺炎肆虐，在國外疫情尤其險峻，外出仍需配戴口罩。然而美國加州一名女子至星巴克消費時，被以「未戴口罩」為由拒絕服務，她因此生氣地將店員照片發上網路公審，豈料網友反而都力挺店員，還募資了10.4萬美金（約新台幣312萬元）作為店員小費，該名女子憤憤不平，竟還要求與店員「對半分」這筆善款。

根據《每日郵報》報導，吉莉絲（Amber Lynn Gilles）在6月22日至星巴克消費，當日店員萊寧.古鐵雷斯（Lenin Gutierrez）發現她沒有戴口罩，進一步詢問卻被她大罵，因此萊寧以沒戴口罩為由，拒絕為她服務。

吉莉絲因此不滿，拍下萊寧的照片，並發上網路公審，還寫下「星巴克的萊寧，只因為我沒戴口罩，就拒絕為我服務。下次我要帶警察跟一張醫療豁免證明書來」。

豈料大批網友都力挺萊寧，並責怪吉莉絲的行為，一名網友科恩發起募資活動，他認為，戴口罩是保護自己與他人的安全，並直言「如果您戴著口罩不舒服，星巴克還有其他購買咖啡的方法」，他也表示，募資到這麼多善款他也相當意外。截至7月3日為止，募得的善款已累計超過10.4萬美金（約新台幣312萬元）。（延伸閱讀：女沒戴口罩怨星巴克店員拒接待 網友捐240萬力挺店員）

對於此筆善款，萊寧預計用於攻讀運動學學位，並將剩餘的善款捐助給慈善機構。不過吉莉絲仍非常不滿，她上週公開表示，萊寧應將善款的一半金額分給她，因為他是利用她才獲得募款，「他們在用我的名字、我的臉誹謗我」，並揚言要以誹謗罪起訴科恩。

對此事件，星巴克發布公開聲明表示，希望每位客人來消費都可感到賓至如歸，但也希望顧客保持安全的社交距離，於店內消費時可戴上口罩，保護自己與他人。