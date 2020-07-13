快訊

3億氣爆善款菊市府怎麼用的？ 監院：換座椅、搭遮陽棚..

勞工退休金扣繳憑單有陷阱 一勞工補稅罰款34萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不戴口罩還公審店員！網怒募「312萬小費」 女奧客竟想對半分

聯合新聞網 / 綜合報導
吉莉絲到星巴克消費不戴口罩，店員萊寧拒絕為她服務。圖／取自每日郵報
吉莉絲到星巴克消費不戴口罩，店員萊寧拒絕為她服務。圖／取自每日郵報

新冠肺炎肆虐，在國外疫情尤其險峻，外出仍需配戴口罩。然而美國加州一名女子至星巴克消費時，被以「未戴口罩」為由拒絕服務，她因此生氣地將店員照片發上網路公審，豈料網友反而都力挺店員，還募資了10.4萬美金（約新台幣312萬元）作為店員小費，該名女子憤憤不平，竟還要求與店員「對半分」這筆善款。

根據《每日郵報》報導，吉莉絲（Amber Lynn Gilles）在6月22日至星巴克消費，當日店員萊寧.古鐵雷斯（Lenin Gutierrez）發現她沒有戴口罩，進一步詢問卻被她大罵，因此萊寧以沒戴口罩為由，拒絕為她服務。

吉莉絲因此不滿，拍下萊寧的照片，並發上網路公審，還寫下「星巴克的萊寧，只因為我沒戴口罩，就拒絕為我服務。下次我要帶警察跟一張醫療豁免證明書來」。

豈料大批網友都力挺萊寧，並責怪吉莉絲的行為，一名網友科恩發起募資活動，他認為，戴口罩是保護自己與他人的安全，並直言「如果您戴著口罩不舒服，星巴克還有其他購買咖啡的方法」，他也表示，募資到這麼多善款他也相當意外。截至7月3日為止，募得的善款已累計超過10.4萬美金（約新台幣312萬元）。（延伸閱讀女沒戴口罩怨星巴克店員拒接待 網友捐240萬力挺店員

對於此筆善款，萊寧預計用於攻讀運動學學位，並將剩餘的善款捐助給慈善機構。不過吉莉絲仍非常不滿，她上週公開表示，萊寧應將善款的一半金額分給她，因為他是利用她才獲得募款，「他們在用我的名字、我的臉誹謗我」，並揚言要以誹謗罪起訴科恩。

對此事件，星巴克發布公開聲明表示，希望每位客人來消費都可感到賓至如歸，但也希望顧客保持安全的社交距離，於店內消費時可戴上口罩，保護自己與他人。

吉莉絲到星巴克消費不戴口罩，店員萊寧拒絕為她服務。圖／取自每日郵報
吉莉絲到星巴克消費不戴口罩，店員萊寧拒絕為她服務。圖／取自每日郵報

口罩 星巴克 新冠肺炎

延伸閱讀

女沒戴口罩怨星巴克店員拒接待 網友捐240萬力挺店員

女子花2千買「沒水沒電」獨棟房 22年精心佈置房價漲至千萬

被坑了？自助餐阿姨報價靠「目視」 內行網友曝光算帳關鍵

扯！大陸新人半裸裹床單 躺斑馬線上「拍婚紗」

相關新聞

不戴口罩還公審店員！網怒募「312萬小費」 女奧客竟想對半分

新冠肺炎肆虐，在國外疫情尤其險峻，外出仍需配戴口罩。然而美國加州一名女子至星巴克消費時，被以「未戴口罩」為由拒絕服務，她因此生氣地將店員照片發上網路公審，豈料網友反而都力挺店員，還募資了10.4萬美金（約新台幣312萬元）作為店員小費，該名女子憤憤不平，竟還要求與店員「對半分」這筆善款。

水淹小鋼珠店客人仍淡定繼續玩 網驚：不怕觸電嗎？

日本九州豪雨持續不斷，讓河川嚴重氾濫，民宅遭土石流沖毀，並造成數十人死亡。有網友PO出一張照片，指熱愛柏青哥的日本人即使水已淹進店裡，仍然不為所動繼續打小鋼珠。 網友在論壇5ch貼出一張照片，指

黑人抬棺手辦公仔開賣！分站立、跪姿版 網友：細節還原度很高

「黑人抬棺」4個字一度成為網絡熱潮，勁歌熱舞下突兀的加上一副棺材，在網民心中留下深刻印象。最近有網友發現，黑人抬棺原來已經商品化，成為手辦公仔，更真的有人用真金白銀「課金」購買！

影／史萊姆來襲？以色列電廠差點被藍色水母群堵住

以色列亞實基倫（Ashkelon）的魯騰堡發電廠（Rotenberg plant）8日晚間遭遇成群水母隨海浪湧入，差點導...

日本「竊盜藝術展」開放偷東西！開展瞬間就被偷光光？

「諸位藝術小偷們，敬請文明盜竊。」位於日本東京的一間藝廊，9日深夜準備舉行一場主題形式罕見的「竊盜藝術展」（Stealable Art Exhibition），開放參觀者入場可以限定「偷走」一樣展品，親身體驗藝術怪盜的角色扮演、藉此探討藝術品與觀看者之間的關係反思。不過預計凌晨零時才啟動的竊盜展，卻在正式開放前就被偷個精光——這是竊盜展本身的刻意設計？或純粹是官方的營運不善？日本社群網路上掀起了一陣怪盜奇談。

影／藝術小偷變暴徒！日本「可偷藝術展」開幕就被偷光

日本東京都品川區一家藝廊原定10日零時起舉辦為期10天的「可偷藝術展」，主打參觀者可把展品偷走。由於反應實在太過熱烈，主...

酷刑工具曝光！荷蘭警方驚見「犯罪治療室」 受害人綁牙醫椅折磨

荷蘭和法國警方近期合作發現一個歐洲犯罪網路平台，而荷蘭警方根據平台上的照片循線找到一處酷刑場，該酷刑場用貨櫃連接打造而成，警方發現有手拷被放置在天花板上，疑似用來吊掛受害人，裡面甚至還有牙醫椅與大量折磨工具，包括樹枝鋸、手術刀、鉗子等，而警方也在現場逮捕了6名嫌疑犯。

熱門新聞

無視丈夫兒子都在家 人妻與14歲國中生在自宅嘿咻

印度對台釋出重大善意 傳將派對美重要官員駐台

今天開盤前 五件國際事不可不知

美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」爆炸起火 18水手送醫

白宮前高官爆料：颶風過後 川普考慮賣掉波多黎各

黃金石油靠邊站 木材榮登美國最熱門大宗商品

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。