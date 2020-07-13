快訊

開車和家人台東旅遊 前衛生署長葉金川夫妻車禍送醫

寒門農工陳春秀的失竊人生：中國「被冒名頂替上大學」黑幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水淹小鋼珠店客人仍淡定繼續玩 網驚：不怕觸電嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
2019年北九州三縣大淹水，政府即刻要求區內88萬人緊急疏散。 圖／歐新社
2019年北九州三縣大淹水，政府即刻要求區內88萬人緊急疏散。 圖／歐新社

日本九州豪雨持續不斷，讓河川嚴重氾濫，民宅遭土石流沖毀，並造成數十人死亡。有網友PO出一張照片，指熱愛柏青哥的日本人即使水已淹進店裡，仍然不為所動繼續打小鋼珠。

網友在論壇5ch貼出一張照片，指出朋友在打柏青哥，卻遇上驟雨導致淹水，但圖中可見兩名男客人仍「堅守崗位」，坐在機台前繼續玩。

日本小鋼珠店玩家即使遇到店裡淹水也繼續玩。圖取自2ch
日本小鋼珠店玩家即使遇到店裡淹水也繼續玩。圖取自2ch

網友表示：「這已經成癮了吧」、「積水裡還漂著雜草」、「我比較好奇為什麼店家還繼續營業」、「腳放在水裡會不會觸電？」、「機台沒有故障嗎？」。

有人指出這張並不是今年的照片，而是去年7月30日所拍攝的，當時北九州也降下極端豪雨，北九州三縣對88萬人下達「避難指示」即刻撤離，但各地的淹水、洪汛與坍方災情，卻仍對民眾造成嚴重的安全威脅。

日本 豪雨 淹水

延伸閱讀

決死小鋼珠！用生命打一波的「日本柏青哥」百年狂熱

無視丈夫兒子都在家 人妻與14歲國中生在自宅嘿咻

北九州極端豪雨：日本大雨特別警報，長崎、佐賀、福岡88萬人撤離

日本企業利用新銷售方式「直播帶貨」 將商品銷進中國

相關新聞

水淹小鋼珠店客人仍淡定繼續玩 網驚：不怕觸電嗎？

日本九州豪雨持續不斷，讓河川嚴重氾濫，民宅遭土石流沖毀，並造成數十人死亡。有網友PO出一張照片，指熱愛柏青哥的日本人即使水已淹進店裡，仍然不為所動繼續打小鋼珠。 網友在論壇5ch貼出一張照片，指

黑人抬棺手辦公仔開賣！分站立、跪姿版 網友：細節還原度很高

「黑人抬棺」4個字一度成為網絡熱潮，勁歌熱舞下突兀的加上一副棺材，在網民心中留下深刻印象。最近有網友發現，黑人抬棺原來已經商品化，成為手辦公仔，更真的有人用真金白銀「課金」購買！

影／史萊姆來襲？以色列電廠差點被藍色水母群堵住

以色列亞實基倫（Ashkelon）的魯騰堡發電廠（Rotenberg plant）8日晚間遭遇成群水母隨海浪湧入，差點導...

日本「竊盜藝術展」開放偷東西！開展瞬間就被偷光光？

「諸位藝術小偷們，敬請文明盜竊。」位於日本東京的一間藝廊，9日深夜準備舉行一場主題形式罕見的「竊盜藝術展」（Stealable Art Exhibition），開放參觀者入場可以限定「偷走」一樣展品，親身體驗藝術怪盜的角色扮演、藉此探討藝術品與觀看者之間的關係反思。不過預計凌晨零時才啟動的竊盜展，卻在正式開放前就被偷個精光——這是竊盜展本身的刻意設計？或純粹是官方的營運不善？日本社群網路上掀起了一陣怪盜奇談。

影／藝術小偷變暴徒！日本「可偷藝術展」開幕就被偷光

日本東京都品川區一家藝廊原定10日零時起舉辦為期10天的「可偷藝術展」，主打參觀者可把展品偷走。由於反應實在太過熱烈，主...

酷刑工具曝光！荷蘭警方驚見「犯罪治療室」 受害人綁牙醫椅折磨

荷蘭和法國警方近期合作發現一個歐洲犯罪網路平台，而荷蘭警方根據平台上的照片循線找到一處酷刑場，該酷刑場用貨櫃連接打造而成，警方發現有手拷被放置在天花板上，疑似用來吊掛受害人，裡面甚至還有牙醫椅與大量折磨工具，包括樹枝鋸、手術刀、鉗子等，而警方也在現場逮捕了6名嫌疑犯。

熱門新聞

印度對台釋出重大善意 傳將派對美重要官員駐台

無視丈夫兒子都在家 人妻與14歲國中生在自宅嘿咻

今天開盤前 五件國際事不可不知

美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」爆炸起火 18水手送醫

黃金石油靠邊站 木材榮登美國最熱門大宗商品

川普超越尼克森 大膽跨紅線為親信減刑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。