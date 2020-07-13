水淹小鋼珠店客人仍淡定繼續玩 網驚：不怕觸電嗎？

日本九州豪雨持續不斷，讓河川嚴重氾濫，民宅遭土石流沖毀，並造成數十人死亡。有網友PO出一張照片，指熱愛柏青哥的日本人即使水已淹進店裡，仍然不為所動繼續打小鋼珠。

網友在論壇5ch貼出一張照片，指出朋友在打柏青哥，卻遇上驟雨導致淹水，但圖中可見兩名男客人仍「堅守崗位」，坐在機台前繼續玩。

日本小鋼珠店玩家即使遇到店裡淹水也繼續玩。圖取自2ch

網友表示：「這已經成癮了吧」、「積水裡還漂著雜草」、「我比較好奇為什麼店家還繼續營業」、「腳放在水裡會不會觸電？」、「機台沒有故障嗎？」。

有人指出這張並不是今年的照片，而是去年7月30日所拍攝的，當時北九州也降下極端豪雨，北九州三縣對88萬人下達「避難指示」即刻撤離，但各地的淹水、洪汛與坍方災情，卻仍對民眾造成嚴重的安全威脅。