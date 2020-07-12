黑人抬棺手辦公仔開賣！分站立、跪姿版 網友：細節還原度很高

「黑人抬棺」4個字一度成為網絡熱潮，勁歌熱舞下突兀的加上一副棺材，在網民心中留下深刻印象。最近有網友發現，黑人抬棺原來已經商品化，成為手辦公仔，更真的有人用真金白銀「課金」購買！

只要在大陸購物網站搜尋「黑人抬棺手辦」，即可以找到多個相關結果。以其中一個銷量最高的賣家為例，黑人抬棺手辦公仔的款式可以分為站立版及爬行版，售價每套皆為39.9元人民幣（約新台幣166元）。

黑人抬棺手辦公仔的款式可以分為站立版及爬行版，售價每套皆為39.9元人民幣（約新台幣166元）。（網上圖片）

黑人抬棺手辦除了商品本身之外，包裝也有亮點，皆因上面寫有多句令人忍不住發笑的句子，包括「黑哥一笑，生死難料」、「棺材一抬，世間白來」、「腳一滑，人一叫，孟婆端湯閻王笑。眼一閉，布一蓋，親戚朋友等上菜」等。

當然，買東西除了看賣家介紹，更要看買家評論才知道商品的品質。評論意見好壞參半，認為手辦公仔做得好的人就說「很精緻」、「很好，比想像中的大」、「細節還原度很高」。不過給予負評的人就指出，公仔根本不能站穩，對此賣家則解釋，是買家的安裝方法有問題，才會令公仔站立不穩。

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文章授權轉載自《香港01》