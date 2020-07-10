快訊

經濟解析／台積電創新天價 後張忠謀時代效應才正開始

金門首度驗出甲類傳染病牛結節疹 23頭牛撲殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酷刑工具曝光！荷蘭警方驚見「犯罪治療室」 受害人綁牙醫椅折磨

聯合新聞網 / 綜合報導
荷蘭警方循線找到一處酷刑場，內有一張牙醫椅與大量折磨工具。圖擷自布魯塞爾時報
荷蘭警方循線找到一處酷刑場，內有一張牙醫椅與大量折磨工具。圖擷自布魯塞爾時報

荷蘭和法國警方近期合作破獲一個歐洲犯罪網路平台，荷蘭警方根據平台上的照片循線找到一處酷刑場，該酷刑場用貨櫃連接打造而成，警方發現有手拷被放置在天花板上，疑似用來吊掛受害人，裡面甚至還有牙醫椅與大量折磨工具，包括樹枝鋸、手術刀、鉗子等，而警方也在現場逮捕了6名嫌疑犯。

根據「布魯塞爾時報」報導，荷蘭和法國警方5月合作發現一個歐洲犯罪網路平台名叫「EnCro」，警方滲透內部加密訊息後，發現許多照片，循線追尋找到一個位在荷蘭和比利時邊境的酷刑場所，該場所由7個貨櫃連結打造，其中6個被當作是監獄，警方表示「在每個牢房中，手銬都吊在天花板上或放在地板，以便將站立的人雙手綁起來吊著，此外，裡面只有一個廁所」。

還有一個空間是用來當作治療室的場所，警方在裡面發現了一張牙醫椅，牙醫椅的扶手和腳凳上都有綁帶，用來折磨受害者，警方表示他們在裡面發現了許多用來折磨受害者的物品，像是修枝剪、修剪器、樹枝鋸、手術刀、鉗子、黑色棉布袋等，警方甚至發現了幾套警察裝備和制服，包括防彈背心和閃光燈。

荷蘭警方表示他們逮捕了6位嫌疑犯，研判他們透過犯罪網路平台取得資訊後綁架挾持被害人，因此以「蓄意綁架、劫持人質和其他嚴重暴力犯罪」拘留嫌疑人90天，而他們也將因為「嚴重虐待、勒索和參與犯罪組織」罪行被移送至法院。

綁架 挾持 人質 荷蘭

延伸閱讀

她騎車遭檳榔汁擊中肚子 網友曝超慘經驗：我還被吐過痰

6歲女童釣魚捕獲一隻手機 「用米吸水」成功開機還給失主

遊客拿巨石棍棒圍毆海豹拖上岸 目擊者嚇壞：只為讓小孩開心拍照

疫情導致滯銷免費送鄰居 農：百萬松露爛在土裡

相關新聞

酷刑工具曝光！荷蘭警方驚見「犯罪治療室」 受害人綁牙醫椅折磨

荷蘭和法國警方近期合作發現一個歐洲犯罪網路平台，而荷蘭警方根據平台上的照片循線找到一處酷刑場，該酷刑場用貨櫃連接打造而成，警方發現有手拷被放置在天花板上，疑似用來吊掛受害人，裡面甚至還有牙醫椅與大量折磨工具，包括樹枝鋸、手術刀、鉗子等，而警方也在現場逮捕了6名嫌疑犯。

印度郵差30年日行15公里送信 爬山涉水被野牛追

為市民鞠躬盡瘁的公務員叫公僕，印度一位郵差伯伯絕對不負此名。印度一名官員在Twitter上分享一名老郵差堅守崗位30年的故事，他每日需要徙步行15公里走入偏遠部落送信，要經過森林、河流，甚至被野生動物追趕，上周正式退休。其實，當地電視台早年近跟拍他一天的工作，這名郵差伯伯在印度很有人氣，而得悉他退休的網民，紛紛在網上要求政府為他頒獎，「他簡直可以當印度郵政的品牌大使」。

遊客拿巨石棍棒圍毆海豹拖上岸 目擊者嚇壞：只為讓小孩開心拍照

異地旅遊時，一定要維護好自然景觀，更不要去傷害動物，以免觸犯相關法律。哈薩克近期傳出海豹被毆打的事件，有一群遊客拿起巨石、棍棒毆打海灘上的海豹，直到海豹失去知覺，被遊客拖上岸，有目擊者表示遊客毆打海豹是為了讓小孩能開心拍照，拍完照後牠就被扔回海裡，不知是死是活。

新娘婚禮邀「多年床伴」坐第一排觀禮 媽傻眼：這是怎麼回事

結婚是人生大事，新人們都希望婚禮完美不留遺憾，日本一名新娘在婚禮當天，除了邀請親朋好友外，就連「多年床伴」也現身參加，一同見證幸福時刻，讓媽媽看了超傻眼，不過女兒是主角，所以她並未阻止。

用柚木戳刺！菲國103歲刺青師吸粉全球 守護傳統技藝打拼80年

高齡103歲的旺達（Whang-od）居住在菲律賓北部卡林加省（Kalinga）山區，雖然年事已高，但她卻是一名知名「刺青師」，全球各地的遊客都慕名前來。原來，旺達自15歲便傳承當地傳統刺青技藝，當地人稱其為「曼巴巴托（mambabatok）」，至今已從事刺青工作超過80年，然而她卻也是這項傳統技藝的最後傳人。

高速公路開車驚見致命毒蛇纏腳 他驚嚇時速破百狂飆去醫院

駕駛人在高速公路駕車時速較快，需要高度專注在路況上，但遇到緊急情況時不少人仍會慌了手腳。有一位澳洲男子近期在高速公路上開車，突然看見車內出現一條致命毒蛇，且毒蛇還慢慢纏繞在他腳上，雖然男子立即用安全帶和小刀殺死了毒蛇，但他認為自己已被咬傷，驚恐之際以時速破百的速度狂飆至醫院。

18歲拋妻棄女…16年後女兒突來電 父：救了我一命

美國藝術家梅特森（Matjames Metson）在16歲時與塞拉尼（Selanie）譜初戀，兩年後塞拉尼誕下女兒泰勒（Tyler），惟梅特森以未有心理準備做爸爸為由一走了之。多年後，30歲的梅特森在新奧爾良市（New Orleans）事業略有小成，然而2005年颶風卡特里娜（Katrina）吹襲，令他幾乎失去一切，在絕望之際，突然接到已16歲的女兒泰勒來電，梅特森形容「當時那一通電話救了我一命」。

不捨分手18歲小鮮肉！32歲已婚媽網購超音波照 敲詐3年贍養費

不捨分手小鮮肉，已婚媽竟用盡招數！32歲的英國女子莎拉（Sarah Dowson）在餐廳工作時認識了當年18歲約瑟夫（Joseph Bastin），兩人在相處過程中產生曖昧...

用「水袋」防止淹水及倒灌 試過網友稱：比沙包好用

近日日本九州豪雨不斷，災情最嚴重的熊本已造成至少51人死亡，在當地許多家庭受到豪雨影響，污水不停從廁所、廚房倒流，對此有民眾在垃圾袋中裝水並放在馬桶、排水孔上，成功防止污水倒流及淹水，引起網友熱議。

北海道海面出現「哥吉拉遊行」？ 專家解釋奇景成因

日前介於日本本州及北海道之間津輕海峽的海平面上出現奇特雲層，特殊形狀讓它看起來就像許多脖子向前傾斜的哥吉拉正在列隊遊行，事後有專家解釋此罕見景象為「克耳文－亥姆霍茲不穩定性」，是有剪力速度的連續流體內部或有速度差的兩個不同流體的介面之間發生的不穩定現象。

百萬網紅爽開豪車高調炫富 FBI揭「國際詐騙犯」真實身分

來自奈及利亞的網紅阿巴斯（Ramon Olorunwa Abbas）與好友龐勒（Olalekan Jacob Ponle）時常在IG高調炫富，經常分享開豪車、戴金錶的奢侈生活，阿巴斯在網路上擁有250萬人追蹤的高人氣，不料他們的高調行事風格引起聯邦調查局（FBI）關切，最終揭穿他們是國際犯罪組織領袖的真實身分。

想噴「外太空味」香水嗎？新創團隊為NASA特製香水募得30多萬美元

在 Kickstarter 群眾募資平台上已有人承諾集資 30 多萬美元，以便將美國太空總署（NASA）所研發的一款聞起來像外太空氣味的香水提供給全地球上的普羅大眾。

熱門新聞

哈薩克爆發不明肺炎 死亡率遠高於新冠病毒

尋獲遺體！首爾市長朴元淳疑上吊輕生 女秘書控性騷擾：還有很多受害者

南韓首爾市長朴元淳失蹤！留遺言手機關機 女兒急報警

首爾市長生前最後畫面曝光！戴漁夫帽和口罩低頭快走

首爾市廳公布市長遺書：對所有人感到抱歉。大家再見！

首爾市長朴元淳遭控性騷秘書 南韓警察發現遺書

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。