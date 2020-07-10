酷刑工具曝光！荷蘭警方驚見「犯罪治療室」 受害人綁牙醫椅折磨

荷蘭和法國警方近期合作破獲一個歐洲犯罪網路平台，荷蘭警方根據平台上的照片循線找到一處酷刑場，該酷刑場用貨櫃連接打造而成，警方發現有手拷被放置在天花板上，疑似用來吊掛受害人，裡面甚至還有牙醫椅與大量折磨工具，包括樹枝鋸、手術刀、鉗子等，而警方也在現場逮捕了6名嫌疑犯。

根據「布魯塞爾時報」報導，荷蘭和法國警方5月合作發現一個歐洲犯罪網路平台名叫「EnCro」，警方滲透內部加密訊息後，發現許多照片，循線追尋找到一個位在荷蘭和比利時邊境的酷刑場所，該場所由7個貨櫃連結打造，其中6個被當作是監獄，警方表示「在每個牢房中，手銬都吊在天花板上或放在地板，以便將站立的人雙手綁起來吊著，此外，裡面只有一個廁所」。

還有一個空間是用來當作治療室的場所，警方在裡面發現了一張牙醫椅，牙醫椅的扶手和腳凳上都有綁帶，用來折磨受害者，警方表示他們在裡面發現了許多用來折磨受害者的物品，像是修枝剪、修剪器、樹枝鋸、手術刀、鉗子、黑色棉布袋等，警方甚至發現了幾套警察裝備和制服，包括防彈背心和閃光燈。

荷蘭警方表示他們逮捕了6位嫌疑犯，研判他們透過犯罪網路平台取得資訊後綁架、挾持被害人，因此以「蓄意綁架、劫持人質和其他嚴重暴力犯罪」拘留嫌疑人90天，而他們也將因為「嚴重虐待、勒索和參與犯罪組織」罪行被移送至法院。