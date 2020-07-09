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新娘婚禮邀「多年床伴」坐第一排觀禮 媽傻眼：這是怎麼回事
結婚是人生大事，新人們都希望婚禮完美不留遺憾，日本一名新娘在婚禮當天，除了邀請親朋好友外，就連「多年床伴」也現身參加，一同見證幸福時刻，讓媽媽看了超傻眼，不過女兒是主角，所以她並未阻止。
推特用戶「mammothjiro」貼出照片寫道，自己很喜歡「角落生物」的蜥蜴玩偶，平時在家都抱著它不放，對她來說這隻玩偶就像家人般重要，所以把它安排在親戚觀禮的座位上。雖然媽媽嘴上唸說「這是怎麼回事」，但女兒的大喜之日便順從她的意思，有趣畫面也引來外國牧師跟親友搶著合影。
照片在網上曝光，吸引3.9萬人按讚留言，「特別的婚禮，以後我也要邀請玩偶參加」、「妳還把它放在角落，真的是角落生物」、「神父表示：我到底看了什麼」、「最可愛的床伴」、「我喜歡這場婚禮」、「即使長大也珍惜自己喜歡的東西，太好了」。
#あなたの狂った体験を聞かせて— 🍌まんもす次郎🍌 (@mammothjiro) June 13, 2020
結婚式にてすみっコぐらしのとかげが好き過ぎて家族同然だから式を見守ってもらう為に親族のみが座れる席に置く。
外国人の神父様がとかげをスマホで撮りまくったり、普段穏やかな実母を｢…は？どういうことなの？｣とバグらせた。 pic.twitter.com/JkjmF8Iozn
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