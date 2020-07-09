用柚木戳刺！菲國103歲刺青師吸粉全球 守護傳統技藝打拼80年

高齡103歲的旺達（Whang-od）居住在菲律賓北部卡林加省（Kalinga）山區，雖然年事已高，但她卻是一名知名「刺青師」，全球各地的遊客都慕名前來。原來，旺達自15歲便傳承當地傳統刺青技藝，當地人稱其為「曼巴巴托（mambabatok）」，至今已從事刺青工作超過80年，然而她卻也是這項傳統技藝的最後傳人。

根據外媒《demilked》報導，菲國這項傳統紋青技藝不仰賴任何機器，而是將柚木取下做為紋身工具，以煤炭及水做為顏料，一點一點的敲擊戳刺（hand-poke）來完成作品，從簡單的線條、飾品圖騰，到複雜的動物紋身都難不倒旺達。

旺達以柚木做工具，以煤炭及水為顏料，一點一點敲擊戳刺來完成作品。圖擷自 YouTube

據悉，菲國的古老習俗規定，只有男人在戰爭中殺死敵人才能紋身，如今卻是人人皆可獲得。這項傳統技藝依規是只能傳承給自己的子女，但旺達膝下無子，使得這項技藝面臨無人繼承的窘境，因此旺達目前也選擇將獨門技術傳授給她的外甥女。

旺達所在的村落相當偏遠，若從馬尼拉出發，需開車15個小時才能抵達，但來自世界各地的遊客不辭辛苦，紛紛慕名前往，希望旺達能為他們紋上一個擁有特殊意義的美麗作品。