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高速公路開車驚見致命毒蛇纏腳 他驚嚇時速破百狂飆去醫院
駕駛人在高速公路駕車時速較快，需要高度專注在路況上，但遇到緊急情況時不少人仍會慌了手腳。有一位澳洲男子近期在高速公路上開車，突然看見車內出現一條致命毒蛇，且毒蛇還慢慢纏繞在他腳上，雖然男子立即用安全帶和小刀殺死了毒蛇，但他認為自己已被咬傷，驚恐之際以時速破百的速度狂飆至醫院。
根據「CNN」報導，這位駕駛是27歲的吉米（Jimmy），當天他在昆士蘭州的道森高速公路上開車，時速約100公里，未料不久後他突然看見車內有一條蛇，而這條蛇是世界第二毒的陸棲蛇類，名叫東部棕蛇（eastern brown snake），吉米事後回想說到「我的腿越是移動，牠就開始纏繞在我周圍，牠的頭開始撞擊我兩腿之間的（駕駛座）椅子」。
吉米見狀後立刻拿起安全帶和小刀將毒蛇殺死，並試圖停車，但他意識到自己在與毒蛇對抗的過程中可能已經被牠咬傷，吉米為此相當著急，因為東部棕蛇的毒液會引起麻痺和腦出血的症狀，於是他立刻狂踩油門，以時速123公里速度狂飆至醫院，雖然中途遭警方攔下，但吉米說明完情況後，順利等到救護車。
幸運地是醫護人員檢查後發現吉米並沒有被咬傷，只是受到了驚嚇，而吉米則感嘆地表示「真是太恐怖了，我從來沒有那麼高興看到警車的車燈」。
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