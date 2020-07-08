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不捨分手18歲小鮮肉！32歲已婚媽網購超音波照 敲詐3年贍養費

聯合新聞網 / 綜合報導
32歲的已婚女子莎拉為了挽回18歲的男友，竟上網購買超音波照，謊稱自己有喜，要求男方給出贍養費。示意圖／Ingimage
32歲的已婚女子莎拉為了挽回18歲的男友，竟上網購買超音波照，謊稱自己有喜，要求男方給出贍養費。示意圖／Ingimage

不捨分手小鮮肉，已婚媽竟用盡招數！32歲的英國女子莎拉（Sarah Dowson）在餐廳工作時認識了當年18歲約瑟夫（Joseph Bastin），兩人在相處過程中產生曖昧，莎拉更不顧自己已婚的身分，與約瑟夫天雷勾動地火，發展成不倫關係。然而好景不常，就當約瑟夫表明要結束這段關係時，莎拉竟不願放手，謊稱自己的腹中有喜，還網購超音波照「佐證」，硬逼約瑟夫負起責任，藉此敲詐他長達3年的贍養費。

根據《太陽報》報導，莎拉與約瑟夫是在2014年認識的，兩人在同一間餐廳工作，進而衍生出情愫。儘管當時莎拉已是兩個孩子的母親，她仍不顧及自己的身分，不斷與約瑟夫互通曖昧簡訊，更選在約瑟夫生日當天與他發生關係。

不倫關係維持了近兩年，期間莎拉愛的死心蹋地，但約瑟夫卻在2016年時，表明要結束這段婚外情。為了挽留對方，莎拉出盡狠招，不但謊稱自己懷上了約瑟夫的骨肉，還到eBay上購買了一張超音波照當作「證據」，甚至每天發送4封恐嚇訊息給約瑟夫，不斷要他負起責任來。

為了圓謊，莎拉勢必要懷上「真的孩子」，她不斷邀請自己的丈夫湯瑪士（Thomas Dowson）「再生一個」。而事情也如同莎拉所預料，她在16年的11月生下了一名男嬰，她更因此變本加厲，竄改了DNA鑑定結果，直指約瑟夫是孩子的親生父親，要求他的母親給與贍養費，而這一敲詐就是整整3年的時間。

一連串的行動也讓湯瑪士產生疑心，他向莎拉提出質疑，沒想到莎拉為了自保，竟又撒謊稱自己遭到約瑟夫侵犯，甚至修改兩人的對話記錄，表示約瑟夫藉此威脅自己。湯瑪士知曉「真相」後，誤以為妻子遭到不當對待，便立刻報警處理，也意外讓這起「狗血八點檔」攤在陽光之下。

警方介入該起事件並進行調查，透過親子鑑定證實，該名男嬰的父親正是湯瑪士本人，與約瑟夫一點關係也沒有。而警方也查到莎拉當年的購買超音波照片的記錄，藉此戳破她多年的謊言。真相水落石出後，莎拉因詐欺及其他3項罪嫌，被判入獄3年半的時間，而她的丈夫湯瑪士因被視為共犯，也遭到判刑。

莎拉（右）因詐欺及其他3項罪嫌，被判入獄3年半的時間，而她的丈夫湯瑪士（左）因被視為共犯，也遭到判刑。圖／取自太陽報
莎拉（右）因詐欺及其他3項罪嫌，被判入獄3年半的時間，而她的丈夫湯瑪士（左）因被視為共犯，也遭到判刑。圖／取自太陽報

婚外情 詐欺 英國

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