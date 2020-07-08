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用「水袋」防止淹水及倒灌 試過網友稱：比沙包好用

聯合新聞網 / 綜合報導
在垃圾袋中裝水並放在馬桶、排水孔上，能有效防止污水倒流及淹水，引起網友熱議。圖擷自Twitter
在垃圾袋中裝水並放在馬桶、排水孔上，能有效防止污水倒流及淹水，引起網友熱議。圖擷自Twitter

近日日本九州豪雨不斷，災情最嚴重的熊本已造成至少51人死亡，在當地許多家庭受到豪雨影響，污水不停從廁所、廚房倒流，對此有民眾在垃圾袋中裝水並放在馬桶、排水孔上，成功防止污水倒流及淹水，引起網友熱議。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，九州連日大雨造成許多家庭受到淹水及污水倒灌的困擾，不過一名網友在推特上分享，只要在45公升的雙層垃圾袋中裝滿水，並放在家門入口處及馬桶、洗衣機及廚房浴室等排水孔上，水袋間相互交疊沒有空隙，就可以有效阻止淹水及污水倒灌。

治水方法曝光後，許多網友紛紛嘗試並留言表示，「沙包會有很多縫隙，水還是會流進來，而且還不衛生，但垃圾袋裝水的方法真的很棒，之後水袋裡的水還可以用來洗澡，非常推薦」、「用水袋替代沙袋，簡單！」、「是用水控制水，我明白了」、「第一次認識水袋，長知識了」。

污水 淹水 日本 豪雨

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