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北海道海面出現「哥吉拉遊行」？ 專家解釋奇景成因
日前介於日本本州及北海道之間津輕海峽的海平面上出現奇特雲層，特殊形狀讓它看起來就像許多脖子向前傾斜的哥吉拉正在列隊遊行，事後有專家解釋此罕見景象為「克耳文－亥姆霍茲不穩定性」，是有剪力速度的連續流體內部或有速度差的兩個不同流體的介面之間發生的不穩定現象。
根據「北海道文化放送」報導，5日在日本津輕海峽海平面上出現奇怪的陰影，畫面中就像許多脖子向前傾斜的哥吉拉在排隊遊行，有民眾懷疑此景象是否為大浪，不過有專家解釋這是一種非常罕見的雲，成因為「克耳文－亥姆霍茲不穩定性」（Kelvin–Helmholtz instability）現象。
「克耳文－亥姆霍茲不穩定性」是有剪力速度的連續流體內部或有速度差的兩個不同流體的介面之間發生的不穩定現象，不同密度的流體在不同的運動速度下產生不穩定的狀態，就像風吹過水面時，在水面上表面波的不穩定現象。不過也有人認為，特殊雲層產生與青森縣內日本三大靈場之一「恐山」地形有關。
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