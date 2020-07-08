北海道海面出現「哥吉拉遊行」？ 專家解釋奇景成因

自然界當中有不少植物是可以經過烹調食用，甚至是生吃，但若是不小心誤食了有毒植物，就可能對身體造成影響，還有喪命的風險。日前來自印度北方邦（Uttar Pradesh）的一名男子，收到朋友送的一包植物，並不疑有他的將該植物做成咖哩給全家吃，結果一家人吃完咖哩後全部身體不適，被送進醫院，最後才得知原來是誤食了大麻葉。

2020-07-07 22:05