百萬網紅爽開豪車高調炫富 FBI揭「國際詐騙犯」真實身分

來自奈及利亞的網紅阿巴斯（Ramon Olorunwa Abbas）與好友龐勒（Olalekan Jacob Ponle）時常在IG高調炫富，經常分享開豪車、戴金錶的奢侈生活，阿巴斯在網路上擁有250萬人追蹤的高人氣，不料他們的高調行事風格引起聯邦調查局（FBI）關切，最終揭穿他們是國際犯罪組織領袖的真實身分。

綜合媒體報導，阿巴斯上個月遭杜拜警方逮捕，並於本周引渡美國，他們被芝加哥一間法院指控參與國際網路詐騙與洗錢活動，從中竊取數億美金。

杜拜警方指出，警方追捕阿巴斯與其他11人，查獲近4100萬美金（約12億新台幣），和13輛、總值680萬美金（約2億新台幣）的豪車及21台筆記型電腦、47支智慧型手機，及合計近200萬名受害者地址。

根據美國司法部（DOJ）表示，阿巴斯遭刑事指控企圖透過電腦駭入公開電子郵件帳號，並將信件重新導向私人帳號，以假冒企業身分向客戶提供「新的銀行帳戶」，誘騙客戶將金錢匯入私人帳戶。

阿巴斯自稱是一名房地產開發商，但據調查人員指稱阿巴斯所謂的「房屋」實際上是指「用來收取詐騙錢財的銀行帳號代稱」。4月，阿巴斯以真實姓名和電話在杜拜凡賽斯豪華公寓續租一年，也因在公開社群帳號掉以輕心的炫富行為而引起FBI關注。

據FBI說法，阿巴斯的真實身分為國際詐騙組織的領導人之一，該組織曾詐騙過國際金融機構、英國超級足球聯賽球隊、律師事務所等，詐騙地點甚至遍及愛荷華州，堪薩斯州，密歇根州，紐約州和加利福尼亞州的公司。

相關刑事組織尚在針對阿巴斯與龐勒的網路詐騙犯罪進行調查，若正是被定罪，他們可能將被關押長達20年時間。