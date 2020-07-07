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這一家人被友人惡作劇 誤食「大麻咖哩」失去知覺緊急送醫

聯合新聞網 / 綜合報導
日前印度一名男子，收到朋友送的一包植物，並不疑有他的將該植物做成咖哩給全家吃，結果一家人吃完咖哩後全部被送進醫院，最後才得知原來是誤食了大麻葉。圖擷自印度時報
日前印度一名男子，收到朋友送的一包植物，並不疑有他的將該植物做成咖哩給全家吃，結果一家人吃完咖哩後全部被送進醫院，最後才得知原來是誤食了大麻葉。圖擷自印度時報

自然界當中有不少植物是可以經過烹調食用，甚至是生吃，但若是不小心誤食了有毒植物，就可能對身體造成影響，還有喪命的風險。日前來自印度北方邦（Uttar Pradesh）的一名男子，收到朋友送的一包植物，並不疑有他的將該植物做成咖哩給全家吃，結果一家人吃完咖哩後全部身體不適，被送進醫院，最後才得知原來是誤食了大麻葉。

根據《 印度時報 》報導，一名名叫普拉卡什（Om Prakash）的男子，從一名從事菜商的友人納瓦爾（Naval Kishore）那邊買了一包「蔬菜」，納瓦爾向普拉卡什謊稱該「蔬菜」是葫蘆巴（Methi），並告訴他最好拌在咖哩裡，沒想到當普拉卡什一家吃了加入該菜的咖哩後，便紛紛開始失去知覺，甚至感覺頭暈目眩，並在快要昏迷前向鄰居求助，鄰居立刻幫他們叫了救護車，一家六口也被緊急送往醫院急救。

警方表示，他們已在納瓦爾那邊查獲了這些大麻，也已把普拉卡什做的咖哩拿去化驗，然而在偵訊的過程中，納瓦爾僅告訴警方這只是他對普拉卡什開的一個小玩笑，並非惡意為之。目前普拉卡什一家六口也已脫離險境，警方也會再作進一步的調查。

救護車 大麻 印度

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