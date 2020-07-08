阻賊人剪鎖偷單車 英鐵路員工等4小時原車還主

偷單車是常見罪行，但對車主來說卻是慘痛事件。英國1名在鐵路公司工作的員工，下班時看見賊人剪鎖想偷走1輛單車，他即時出手制止，更在原地等了4個小時，直到車主下班時，才把單車完好交還。物主其後在網上分享這件好人好事，獲超過16萬網友按讚。

31歲的埃加亞（Abdul El-Gayar）在6月30日下午2時下班，當時他在倫敦的坎農街地鐵站（Cannon Street station）聽到有單車鎖被剪斷的聲音，他沒有多想，只認為「我不能讓這件事發生」，於是即時挺身而出，提高聲線警告偷單車的賊人：「這不是你的單車！」賊人知道被發現就逃去。

因為單車鎖已被破壞，所以埃加亞把單車放到安全的地方。直至傍晚6時許，單車的車主、在附近工作39歲的法默（Steve Farmer）到來找回自己的單車時，但「只找到被切斷了的鎖，單車則不見了」，他也打算問職員有沒有監視器可能拍到有關情況。

法默在現場徘徊的時候，埃加亞走近，要求他用密碼解開這個爛了的鎖，以證明他就是車主，經確認之後，埃加亞就把單車物歸原主。

埃加亞指自己也是騎單車上班，因此知道單車有多重要，他估計「居民大約都是在5時半至6時左右下班，當見到法默在車站行走，就覺得他可能是車主」。他們也已向警察報告企圖盜竊的事件。

法默事後在臉書（facebook）分享事件，他讚揚埃加亞等了4個小時，以確保他的單車安全，「世界需要更多埃加亞，他是男人的傳奇，也是僱主的光榮」。貼文引來超過16萬名網友按讚，不少人都大為感動，留言指是「完滿的結局」、「鼓舞人心的故事」。

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文章授權轉載自《香港01》