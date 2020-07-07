雨棚下「蝙蝠人」熟睡舊照再瘋傳 外媒揭背後真相

菲律賓近日流傳一張「巨無霸蝙蝠」的照片，從照片中可看出，該隻蝙蝠體型大如人類，白天吊掛在雨棚下休息，照片曝光後引發網友討論。有外媒揭露，這是攝影師利用拍攝技巧，將蝙蝠體型放大而產生的效果，不過該品種確實是世界上最大的蝙蝠。

近日菲律賓社群網路上，瘋傳一張超大蝙蝠的照片，一名外國網友目睹一隻「大如人型」蝙蝠在自家雨棚下吊掛休息，不少網友看了嚇破膽。經由外媒查證後發現，這是攝影師運用技巧，讓鏡頭內的蝙蝠體型放大，實際上並沒有那麼大，不過這張照片也引人好奇，世上真的有這麼大的蝙蝠存在嗎？

根據「每日郵報」報導，這隻蝙蝠確實存在，學名為鬃毛利齒狐蝠，又名菲律賓果蝠，只分布在菲律賓薩蘭加尼省的洞穴和雨林內，但牠們的棲息地被破壞以及遭到獵殺，面臨生存危機，菲律賓政府正對牠們實施保育計畫。

據了解，鬃毛利齒狐蝠翼展最少闊1.5米，重約1.2公斤，牠們專吃水果，尤其是無花果，可以幫助傳播種子，對森林的重植有很大貢獻。