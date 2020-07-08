快訊

抵制中國呼聲高，「印度製造」到底行不行？

夫妻相差20歲 桃園男桿麵棍打死老婆留下未滿周歲兒子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大臉女自幼被取笑 PO情侶照被揶揄買男友

香港01 / 朱利安
22歲的韓國女子敏京自幼因臉大而被他人嘲笑，各種言語欺凌也影響了她的日常生活。圖／KBS
22歲的韓國女子敏京自幼因臉大而被他人嘲笑，各種言語欺凌也影響了她的日常生活。圖／KBS

言語可以是傷人的利器，以貌取人更是不應該。韓國一名22歲女大學生最近在電視節目訴苦，指自己一直被身邊的人說臉大，社交網站也經常有人嘲笑她，甚至質疑她花錢買男朋友，讓她非常苦惱。主持人聽完後紛紛安慰該女生，給她建議並霸氣駁斥網友，最後讓她忍不住在節目上感動落淚。

韓國KBS節目《您儘管問》（又稱《隨便問甚麼》）由藝人李壽根和徐章勳主持，大多以解答民眾生活煩惱為內容。上月29日播出的節目中，22歲女大學生車敏京（音譯）哭訴因外貌而飽受惡評一事，稱自己從小就被人說臉大，「身邊的人總說我臉大，令我感到很苦惱」；每當她在Instagram上傳與男朋友的合照時，也會有人留言攻擊她，甚至指她「花錢買男朋友」。

敏京不時會在IG上PO出與男友的合照。圖／臉書 진혹거 패션고자
敏京不時會在IG上PO出與男友的合照。圖／臉書 진혹거 패션고자

面對網友惡言攻擊，敏京開始了減肥生活，每天步行3萬步和只攝取500卡路里，至今已減重25公斤。不過她無奈表示：「雖然減了不少，但大家仍說我臉大。」2名主持人聽到敏京的遭遇後，先勸她去照X光檢查，稱假如臉大是因面骨造成，便不應盲目減肥。

主持人繼續痛斥惡意留言的網友，其中李壽根坦言：「不喜歡就不要看，為什麼看完還要留言？」又形容這些人「如果下輩子出生的話，只會成為足球場上的草」；徐章勳也氣憤表示，只會說別人壞話的人日後必不會成功，應反思這種以攻擊他人為樂的生活。

敏京在節目上分享多張生活照和情侶合照，看到主持人不停安慰自己，稱讚她懂得穿搭，身邊也有很多真心朋友，令她最終忍不住感動落淚。

延伸閱讀：

買不起智能手機改送傳統型　愛女即場摔爛　印度父隔天自殺亡

哈里梅根回應反種族歧視運動促英聯邦認錯　言論或惹怒英女王？援

文章授權轉載自《香港01》

韓國 減肥 大學生

相關新聞

阻賊人剪鎖偷單車 英鐵路員工等4小時原車還主

偷單車是常見罪行，但對車主來說卻是慘痛事件。英國1名在鐵路公司工作的員工，下班時看見賊人剪鎖想偷走1輛單車，他即時出手制止，更在原地等了4個小時，直到車主下班時，才把單車完好交給還。物主其後在網上分享這件好人好事，獲超過16萬網友按讚。

大臉女自幼被取笑 PO情侶照被揶揄買男友

言語可以是傷人的利器，以貌取人更是不應該。韓國一名22歲女大學生最近在電視節目訴苦，指自己一直被身邊的人說臉大，社交網站也經常有人嘲笑她，甚至質疑她花錢買男朋友，讓她非常苦惱。主持人聞言紛紛安慰該女生，給她建議並霸氣駁斥網友，最後讓她忍不住在節目上感動落淚。

這一家人被友人惡作劇 誤食「大麻咖哩」失去知覺緊急送醫

自然界當中有不少植物是可以經過烹調食用，甚至是生吃，但若是不小心誤食了有毒植物，就可能對身體造成影響，還有喪命的風險。日前來自印度北方邦（Uttar Pradesh）的一名男子，收到朋友送的一包植物，並不疑有他的將該植物做成咖哩給全家吃，結果一家人吃完咖哩後全部身體不適，被送進醫院，最後才得知原來是誤食了大麻葉。

雨棚下「蝙蝠人」熟睡舊照再瘋傳 外媒揭背後真相

菲律賓近日流傳一張「巨無霸蝙蝠」的照片，從照片中可看出，該隻蝙蝠體型大如人類，白天吊掛在雨棚下休息，照片曝光後引發網友討論...

她運動完肚子不適以為腸躁症 上廁所掉出女嬰小腳才知懷孕了

運動完後在廁所突然生子，兩隻小腳還掉出來！日前一名英國女子在健身完後，突然在廁所中生產，但在這之前她完全沒有意識到自己已經懷孕，只有出現輕微的胃痙攣，甚至最後只用力推3下就順利產出嬰兒，讓眾人紛紛嚇傻。

自製水饅頭！成品竟變「大腦」 網驚：留下陰影了

日本傳統甜品「水饅頭」外表晶瑩透明，吃起來涼爽消暑，是不少日本人夏天必吃的和菓子。日前有日本網友在家自製「紅豆水饅頭」，怎料成品出爐卻讓人看了發毛，照片曝光後，引來網友留言直呼「好嚇人，晚上睡不著」。

她參加婚禮穿太辣搶盡風頭？ 網笑：跟新娘有仇？

人們常說，婚禮是新娘一生中最美的一天，因此，在穿得比新娘還美往往是婚禮上的大忌。不過，在網路論壇Reddit上，近期卻出現了一張婚禮照片，跌破了大家的眼鏡。

母親裝節育器卻懷孕 嬰出生手握「黃色竹蜻蜓」揭真相

2年前，越南一名34歲母親進行手術，在體內放入「宮內節育器」，然而她卻還是懷孕了，日前產下一名嬰兒，沒想到剛出生的嬰兒手裡竟抓著母親體內的節育器，替她接生的產科醫生拍下這張照片，並在網路上引起網友們熱烈討論。

美國女跟男友爭執後買彩票中逾520萬大獎 下秒吵架結束

所謂財來沒法擋，有時幸運是要激出來！美國弗吉尼亞州1名女子日前和男友吵架，於是開車出去冷靜一下，其間在便利店買了1張彩票，想不到被幸運之神看中，中了177,777美元（約5,224,688台幣）獎金。

加州太貴住不起 情侶改造大巴環遊美國

萊克西・奧布萊恩（Lexi O’Brien）與男友泰勒・霍爾庭（Tyler Hjorting）因加州房租過貴及熱愛旅遊，這對情侶便開始研究「另類生活方式」，最後他們看上了一台舊巴士。經歷一番改造後，這對情侶及他們養的貓已定居在這間「新家」。

印度商人打造「黃金口罩」要價近12萬台幣 但不知能否防病毒

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，即使台灣疫情逐漸趨緩，但在其他國家確診人數仍不斷攀升，對於口罩等各種防疫物資，依然是供不應求。然而近日在印度有一名商人訂製了一款「黃金口罩」，整個口罩全用黃金打造，一個要價4000美金（約新台幣11.8萬元），該口罩引發話題但也令眾人感到相當傻眼。

她生日當天開舊信箱 驚見過世父親寄信祝福

英國一位女子的父親今年4月因病過世，原本她將度過一個沒有父親在身旁的生日，卻意外在信箱中發現父親在生前就先預設好生日祝福的郵件，讓她收到信件的當下相當感動，忍不住落下眼淚。

熱門新聞

母親裝節育器卻懷孕 嬰出生手握「黃色竹蜻蜓」揭真相

川普致函聯合國 聲明退出WHO

美國爆「食腦蟲」案例！143人感染僅4人存活

九州洪水襲養老院14死 職員抓兩老人力竭、道歉後鬆手

2020全球最強護照出爐：日本蟬聯第一 台灣33名

她參加婚禮穿太辣搶盡風頭？ 網笑：跟新娘有仇？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。