大臉女自幼被取笑 PO情侶照被揶揄買男友

言語可以是傷人的利器，以貌取人更是不應該。韓國一名22歲女大學生最近在電視節目訴苦，指自己一直被身邊的人說臉大，社交網站也經常有人嘲笑她，甚至質疑她花錢買男朋友，讓她非常苦惱。主持人聽完後紛紛安慰該女生，給她建議並霸氣駁斥網友，最後讓她忍不住在節目上感動落淚。

韓國KBS節目《您儘管問》（又稱《隨便問甚麼》）由藝人李壽根和徐章勳主持，大多以解答民眾生活煩惱為內容。上月29日播出的節目中，22歲女大學生車敏京（音譯）哭訴因外貌而飽受惡評一事，稱自己從小就被人說臉大，「身邊的人總說我臉大，令我感到很苦惱」；每當她在Instagram上傳與男朋友的合照時，也會有人留言攻擊她，甚至指她「花錢買男朋友」。

敏京不時會在IG上PO出與男友的合照。圖／臉書 진혹거 패션고자

面對網友惡言攻擊，敏京開始了減肥生活，每天步行3萬步和只攝取500卡路里，至今已減重25公斤。不過她無奈表示：「雖然減了不少，但大家仍說我臉大。」2名主持人聽到敏京的遭遇後，先勸她去照X光檢查，稱假如臉大是因面骨造成，便不應盲目減肥。

主持人繼續痛斥惡意留言的網友，其中李壽根坦言：「不喜歡就不要看，為什麼看完還要留言？」又形容這些人「如果下輩子出生的話，只會成為足球場上的草」；徐章勳也氣憤表示，只會說別人壞話的人日後必不會成功，應反思這種以攻擊他人為樂的生活。

敏京在節目上分享多張生活照和情侶合照，看到主持人不停安慰自己，稱讚她懂得穿搭，身邊也有很多真心朋友，令她最終忍不住感動落淚。

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文章授權轉載自《香港01》