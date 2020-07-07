她運動完肚子不適以為腸躁症 上廁所掉出女嬰小腳才知懷孕了

運動完後在廁所突然生子，兩隻小腳還掉出來！日前一名英國女子在健身完後，突然在廁所中生產，但在這之前她完全沒有意識到自己已經懷孕，只有出現輕微的胃痙攣，甚至最後只用力推3下就順利產出嬰兒，讓眾人紛紛嚇傻。

根據英國《 鏡報 》報導，日前一名熱愛健身的31歲瘋狂媽媽夏洛特．惠勒．史密斯（Charlotte Wheeler-Smith），在進行7公里的慢跑和自行車運動，並與私人教練進行交談後，突然感到肚子相當不適，一開始她打電話詢問醫生時，對方只是以為夏洛特患有腸易激綜合症（irritable bowel syndrome），但僅過了一小時後，夏洛特就突然產下女嬰。

夏洛特表示，在她上廁所時，一條臍帶忽然從身上掉了出來，於是她就稍微推動了一下肚子，沒想到就接著出現兩隻小腳，當時夏洛特自己也嚇了一跳，由於先前看書得知，臍帶先出來是不好的，因為嬰兒會因此缺氧，然而在一陣慌亂中，夏洛特依然保持鎮定打給男友多米尼克（Dominic）並呼叫救護車。

多米尼克趕到後，只在夏洛特的肚子上壓了3下，女嬰就順利出生，所幸這時醫護人員也已趕到現場，夏洛特也透露，當時她看到寶寶時，以為已經死了，多米尼克甚至還給寶寶做了心肺復甦術（CPR），直到被醫護人員送往醫院後，醫生才告知夏洛特，寶寶的腦部沒有受到任何損傷目前狀況良好，已從加護病房轉往一般病房，再5天過後就可以出院，這時夏洛特也才得以放下心中的大石頭。