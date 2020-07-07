自製水饅頭！成品竟變「大腦」 網驚：留下陰影了
日本傳統甜品「水饅頭」外表晶瑩透明，吃起來涼爽消暑，是不少日本人夏天必吃的和菓子。日前有日本網友在家自製「紅豆水饅頭」，怎料成品出爐卻讓人看了發毛，照片曝光後，引來網友留言直呼「好嚇人，晚上睡不著」。
推特用戶「sivaprod」使用葛粉作出水饅頭的透明外皮，接著拿針筒將紅豆餡灌進去，沒想到成品卻讓他傻眼，內餡皺褶纏繞就好像大腦一樣，另一個水饅頭看起來像是胚胎，恐怖模樣讓人難以下嚥。
貼文一出，吸引23.2萬人按讚留言，「這可以成為萬聖節商品」、「胚胎狀的水饅頭，看起來很真實」、「留下陰影，以後不敢吃水饅頭了」、「竟然有人拿注射器灌內餡」、「這形狀我不能接受」、「內有恐怖畫面，慎入！」、「外表太衝擊了」。
ダメだ、どんどん不気味なものが出来ていく一方だ。ただのアンコなのに。 pic.twitter.com/wteFlgm0uA— SIVA (@sivaprod) July 4, 2020
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