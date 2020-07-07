快訊

非選第一題沒有答案？對109指考生物的一些建議

【今日精摘】全台中小學都要裝冷氣了 海陸意外後續調查

自製水饅頭！成品竟變「大腦」 網驚：留下陰影了

聯合新聞網 / 綜合報導
紅豆水饅頭看起來像人類大腦。圖擷自twitter
紅豆水饅頭看起來像人類大腦。圖擷自twitter

日本傳統甜品「水饅頭」外表晶瑩透明，吃起來涼爽消暑，是不少日本人夏天必吃的和菓子。日前有日本網友在家自製「紅豆水饅頭」，怎料成品出爐卻讓人看了發毛，照片曝光後，引來網友留言直呼「好嚇人，晚上睡不著」。

推特用戶「sivaprod」使用葛粉作出水饅頭的透明外皮，接著拿針筒將紅豆餡灌進去，沒想到成品卻讓他傻眼，內餡皺褶纏繞就好像大腦一樣，另一個水饅頭看起來像是胚胎，恐怖模樣讓人難以下嚥。

貼文一出，吸引23.2萬人按讚留言，「這可以成為萬聖節商品」、「胚胎狀的水饅頭，看起來很真實」、「留下陰影，以後不敢吃水饅頭了」、「竟然有人拿注射器灌內餡」、「這形狀我不能接受」、「內有恐怖畫面，慎入！」、「外表太衝擊了」。

延伸閱讀

超商買飲料！回來見廚餘桶被偷 紙箱多「異物」他氣炸

會在全聯買水果嗎？ 內行激推「2商品」：隨便挑都好吃

地板驚見血跡！靠近看竟目睹「小命案現場」 她嚇壞哀號

牛仔褲已退流行？網友曝「2關鍵」：現在沒人穿

相關新聞

自製水饅頭！成品竟變「大腦」 網驚：留下陰影了

日本傳統甜品「水饅頭」外表晶瑩透明，吃起來涼爽消暑，是不少日本人夏天必吃的和菓子。日前有日本網友在家自製「紅豆水饅頭」，怎料成品出爐卻讓人看了發毛，照片曝光後，引來網友留言直呼「好嚇人，晚上睡不著」。

她參加婚禮穿太辣搶盡風頭？ 網笑：跟新娘有仇？

人們常說，婚禮是新娘一生中最美的一天，因此，在穿得比新娘還美往往是婚禮上的大忌。不過，在網路論壇Reddit上，近期卻出現了一張婚禮照片，跌破了大家的眼鏡。

母親裝節育器卻懷孕 嬰出生手握「黃色竹蜻蜓」揭真相

2年前，越南一名34歲母親進行手術，在體內放入「宮內節育器」，然而她卻還是懷孕了，日前產下一名嬰兒，沒想到剛出生的嬰兒手裡竟抓著母親體內的節育器，替她接生的產科醫生拍下這張照片，並在網路上引起網友們熱烈討論。

美國女跟男友爭執後買彩票中逾520萬大獎 下秒吵架結束

所謂財來沒法擋，有時幸運是要激出來！美國弗吉尼亞州1名女子日前和男友吵架，於是開車出去冷靜一下，其間在便利店買了1張彩票，想不到被幸運之神看中，中了177,777美元（約5,224,688台幣）獎金。

加州太貴住不起 情侶改造大巴環遊美國

萊克西・奧布萊恩（Lexi O’Brien）與男友泰勒・霍爾庭（Tyler Hjorting）因加州房租過貴及熱愛旅遊，這對情侶便開始研究「另類生活方式」，最後他們看上了一台舊巴士。經歷一番改造後，這對情侶及他們養的貓已定居在這間「新家」。

印度商人打造「黃金口罩」要價近12萬台幣 但不知能否防病毒

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，即使台灣疫情逐漸趨緩，但在其他國家確診人數仍不斷攀升，對於口罩等各種防疫物資，依然是供不應求。然而近日在印度有一名商人訂製了一款「黃金口罩」，整個口罩全用黃金打造，一個要價4000美金（約新台幣11.8萬元），該口罩引發話題但也令眾人感到相當傻眼。

她生日當天開舊信箱 驚見過世父親寄信祝福

英國一位女子的父親今年4月因病過世，原本她將度過一個沒有父親在身旁的生日，卻意外在信箱中發現父親在生前就先預設好生日祝福的郵件，讓她收到信件的當下相當感動，忍不住落下眼淚。

印度富商花近12萬打造黃金口罩 問功效竟答：不知道

法新社報導，印度馬哈拉施特拉邦西部普內49歲的富商庫哈德花了4000美元（約台幣11萬7000元）打造黃金口罩，但自己卻...

陪兒子重考大學 放榜後是媽媽收到東大錄取通知書

讀書階段最辛苦就是參加大考，在日本有對母子感情深厚，媽媽在二兒子考大學失利時，陪著兒子重新準備，以實際行動支持他，沒想到一年後是媽媽收到東京大學錄取通知書，當時50歲的媽媽決定回歸校園，活到老學到老的精神也鼓勵了許多考生。

炸薯條用錯油全屋冒白煙 英74歲老婦咳嗽2周不治

英國德比郡（Derbyshire）雷普利市（Ripley）74歲老婦奧德菲爾德（Carol Oldfield），今年3月6日在家中誤將三合一潤滑油當作食用油來炸薯條，但在等候熱油期間睡著了，醒來全屋已充滿白煙，隨即通知消防局，雖成功脫困，但卻在十多日後離世；驗屍報告指出，奧德菲爾德因煙霧中毒，死於肺炎。

封城返家驚見謎樣生物 「紅色觸手」爬滿廚房牆壁嚇壞她

新冠肺炎肆虐全球，許多國家實施封城以防病毒擴散。法國一名22歲的女子唐娜·波雷（Donna Porée）因住家城市封鎖，因此暫時離開住家3個月。豈料回家後發現牆上竟佈滿「紅色觸手」的不明生物，仔細檢查後，原來觸手是3個月前買的馬鈴薯發芽後的模樣。

瞞天過海大騙局？德國Wirecard電子支付的失蹤19億歐元

「遭金融醜聞擊落的『德國之光』...」德國檢調在1日突襲搜查了德國電子支付龍頭的金融科技公司「Wirecard」，試圖尋找一筆憑空蒸發、高達19億歐元（約台幣631億元）的鉅額下落。這起延燒至今近半個月的假帳醜聞，是由為 Wirecard 審計財報的安永會計師事務所「自爆」曝光。消息傳出後，Wirecard 股價一度斷崖式暴跌95%，市值蒸發超過120億歐元，更申請破產。但究竟這消失的19億去了哪裡？或者根本不存在？曾被視為德國產業趨勢先鋒的 Wirecard，又是怎麼淪為輿論與大小股東心中的「德國之恥」？

熱門新聞

母親裝節育器卻懷孕 嬰出生手握「黃色竹蜻蜓」揭真相

美國移民局新規！留學生只上網路課程不准留美 想保身分就轉學

旁觀民眾喊：別開槍！美鳳凰城警察連開數槍擊斃駕駛

川普又一重大挫敗！美法院裁定達科他輸油管30天內關閉

九州洪水襲養老院14死 職員抓兩老人力竭、道歉後鬆手

兩起併購案提振市場情緒 美股道瓊早盤漲逾300點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。