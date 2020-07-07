她參加婚禮穿太辣搶盡風頭？ 網笑：跟新娘有仇？

人們常說，婚禮是新娘一生中最美的一天，因此穿得比新娘還美往往是婚禮上的大忌。不過，在網路論壇Reddit上，近期卻出現了一張婚禮照片，跌破了大家的眼鏡。

網友在Reddit上貼上一張照片，照片中的女子穿著大紅色的性感洋裝，火辣的裝扮讓人移不開目光。原Po表示，這是一位來參加婚禮的賓客。但他認為，這樣的裝扮來參加婚禮太過性感，已經搶走了新娘的風頭。

網友們也紛紛贊同原Po的意見，有人打趣地說，女子可能和新娘有什麼恩怨，也有人批評女子穿成這樣參加重要聚會實在太不得體；不過，也有人表示，這取決於女子和新娘之間的關係是否允許女子作如此裝扮，以及新娘對此的接受度和心態又是如何，才是女子能否這樣穿著的重點。