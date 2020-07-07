母親裝節育器卻懷孕 嬰出生手握「黃色竹蜻蜓」揭真相

2年前，越南一名34歲母親進行手術，在體內放入「宮內節育器」，然而她卻還是懷孕了，日前產下一名嬰兒，沒想到剛出生的嬰兒手裡竟抓著母親體內的節育器，替她接生的產科醫生拍下這張照片，並在網路上引起網友們熱烈討論。

綜合外媒報導，34歲的母親已育有2子，她在2年前決定進行節育手術，將外型相似竹蜻蜓的「宮內節育器」放入子宮內，但之後她還是懷孕了，直到嬰兒出生後，發現他手裡握著節育器，這才明白節育器失效的原因。

越南北部海防市（Thành phố Hải Phòng）醫院的產科醫生Tran Viet Phuong在臉書貼出照片，如今這張照片已獲得3千多則留言、4千多人分享，Tran Viet Phuong也表示，當時看見嬰兒手裡握著節育器，覺得有趣便拍了下來，沒想到會獲得這麼多人的關注。

另外，Tran Viet Phuong也補充到，宮內節育器沒有100%的成功率，當節育器放入體內後，它可能會脫離原本的位置，而使其失去效用。

據悉，宮內節育器早期為圓形狀，因此又稱為子宮環、節育環、避孕環，現今則為T形，由醫療專業人士放入子宮後，在有效期限內可達到避孕效果。