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美國女跟男友爭執後買彩票中逾520萬大獎 下秒吵架結束

香港01 / 向樂高/報導
克里爾中的獎金 / Virginia Lottery 攝
克里爾中的獎金 / Virginia Lottery 攝

所謂財來沒法擋，有時幸運是要激出來！美國弗吉尼亞州1名女子日前和男友吵架，於是開車出去冷靜一下，其間在便利店買了1張彩票，想不到被幸運之神看中，中了177,777美元（約5,224,688台幣）獎金。

幸運兒克里爾（Chyanne Creel）在領獎時直言：「這好像不是真實的。」她透露引發她中獎的竟是一場吵架。早前她與男友約書亞（Joshua）吵架，2人於是開車兜風冷靜一下，他們在文頓（Vinton）1間加油站加油時，在商店順手買了飲料和刮刮卡。

克里爾之後一路離開一路刮彩票，當她發現中獎，即抓着彩票對約書亞說：「來看看這個！」吵架就此結束，更喜獲巨獎。

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文章授權轉載自《香港01

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