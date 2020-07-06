快訊

獨／新型學測111年上路 5成高一生不適應新式答題卷

一定是你沒買！威力彩又槓龜 週四頭獎上看14.6億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印度商人打造「黃金口罩」要價近12萬台幣 但不知能否防病毒

聯合新聞網 / 綜合報導
近日印度有位商人訂製了一款「黃金口罩」，一個要價4000美金（約新台幣11.8萬元）。圖擷自Bangkok Post
近日印度有位商人訂製了一款「黃金口罩」，一個要價4000美金（約新台幣11.8萬元）。圖擷自Bangkok Post

新冠肺炎COVID-19）肆虐全球，即使台灣疫情逐漸趨緩，但在其他國家確診人數仍不斷攀升，對於口罩等各種防疫物資，依然是供不應求。然而近日在印度有一名商人訂製了一款「黃金口罩」，整個口罩全用黃金打造，一個要價4000美金（約新台幣11.8萬元），該口罩引發話題但也令眾人感到相當傻眼，因為連擁有者都不確定黃金口罩是否有防疫效果。

根據《 Bangkok Post 》報導，一名來自印度浦納（Pune）的49歲商人香卡．庫哈德（Shankar Kurhade），為自己訂製了一款要價4000美金的「黃金口罩」，他認為這樣可以保護自己免受新冠肺炎的病毒感染。

報導中提到，庫哈德表示，該口罩是用重達60克的貴重金屬覆蓋上去的，工匠更耗時8天，才將該口罩製作完成。並接著說道「這個口罩是一個薄的面具，上面有細小的毛孔，可以幫助我呼吸」。

平時庫哈德也喜歡用重達1公斤的金飾來裝飾自己，包括金項鍊、金手鍊及金戒指，雖然他也不確定該「黃金口罩」是否真的有效對抗新冠病毒，不過他也在嘗試採取其他措施。庫哈德也提到，當他帶著「黃金口罩」在街上行走時，路人都圍過來搶著和他拍照，因為大家都對此感到震驚。

COVID-19 新冠肺炎 印度 口罩

延伸閱讀

他不安女友被駕訓班教練加Line 網友曝原因：免怕

好市多牛小排竟成「油」小排 網怒：年費繳假的？

日本車站便當一個快300元真的好吃嗎？ 網一面倒：光飯就贏了

媽連上6天班沒時間陪孩子 孩掏出四百塊：可以買你半天嗎

相關新聞

印度商人打造「黃金口罩」要價近12萬台幣 但不知能否防病毒

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，即使台灣疫情逐漸趨緩，但在其他國家確診人數仍不斷攀升，對於口罩等各種防疫物資，依然是供不應求。然而近日在印度有一名商人訂製了一款「黃金口罩」，整個口罩全用黃金打造，一個要價4000美金（約新台幣11.8萬元），該口罩引發話題但也令眾人感到相當傻眼。

她生日當天開舊信箱 驚見過世父親寄信祝福

英國一位女子的父親今年4月因病過世，原本她將度過一個沒有父親在身旁的生日，卻意外在信箱中發現父親在生前就先預設好生日祝福的郵件，讓她收到信件的當下相當感動，忍不住落下眼淚。

印度富商花近12萬打造黃金口罩 問功效竟答：不知道

法新社報導，印度馬哈拉施特拉邦西部普內49歲的富商庫哈德花了4000美元（約台幣11萬7000元）打造黃金口罩，但自己卻...

陪兒子重考大學 放榜後是媽媽收到東大錄取通知書

讀書階段最辛苦就是參加大考，在日本有對母子感情深厚，媽媽在二兒子考大學失利時，陪著兒子重新準備，以實際行動支持他，沒想到一年後是媽媽收到東京大學錄取通知書，當時50歲的媽媽決定回歸校園，活到老學到老的精神也鼓勵了許多考生。

炸薯條用錯油全屋冒白煙 英74歲老婦咳嗽2周不治

英國德比郡（Derbyshire）雷普利市（Ripley）74歲老婦奧德菲爾德（Carol Oldfield），今年3月6日在家中誤將三合一潤滑油當作食用油來炸薯條，但在等候熱油期間睡著了，醒來全屋已充滿白煙，隨即通知消防局，雖成功脫困，但卻在十多日後離世；驗屍報告指出，奧德菲爾德因煙霧中毒，死於肺炎。

封城返家驚見謎樣生物 「紅色觸手」爬滿廚房牆壁嚇壞她

新冠肺炎肆虐全球，許多國家實施封城以防病毒擴散。法國一名22歲的女子唐娜·波雷（Donna Porée）因住家城市封鎖，因此暫時離開住家3個月。豈料回家後發現牆上竟佈滿「紅色觸手」的不明生物，仔細檢查後，原來觸手是3個月前買的馬鈴薯發芽後的模樣。

瞞天過海大騙局？德國Wirecard電子支付的失蹤19億歐元

「遭金融醜聞擊落的『德國之光』...」德國檢調在1日突襲搜查了德國電子支付龍頭的金融科技公司「Wirecard」，試圖尋找一筆憑空蒸發、高達19億歐元（約台幣631億元）的鉅額下落。這起延燒至今近半個月的假帳醜聞，是由為 Wirecard 審計財報的安永會計師事務所「自爆」曝光。消息傳出後，Wirecard 股價一度斷崖式暴跌95%，市值蒸發超過120億歐元，更申請破產。但究竟這消失的19億去了哪裡？或者根本不存在？曾被視為德國產業趨勢先鋒的 Wirecard，又是怎麼淪為輿論與大小股東心中的「德國之恥」？

褲子拉鍊大開！觀眾致電提醒 主播幽默回應網大讚

做主播要懂得隨機應變，即使有突發事故都要在觀眾面前表現得體，日本電視台一位主持人就示範了完美的臨場發揮。日本電視台一個晨間節目（3日）發生「放送事故」，主播加藤浩次竟忘記拉褲鏈，還主持了一個多小時，直到收到觀眾致電提醒才發現，不過經驗老到的他處變不驚，一句話幽默地化解尷尬場面，獲網友大讚。

矯枉過正？日本出現「口罩警察」 不戴口罩就被吐口水

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐，日本東京於緊急狀態令撤銷後，感染個案數字反彈新增至逾100例，情況令人關注。不少當地民眾帶口罩自保...

熱門新聞

封城返家驚見謎樣生物 「紅色觸手」爬滿廚房牆壁嚇壞她

陪兒子重考大學 放榜後是媽媽收到東大錄取通知書

股神巴菲特疫情後首筆大交易！100億美元買天然氣資產

今天開盤前 五件國際事不可不知

炸薯條用錯油全屋冒白煙 英74歲老婦咳嗽2周不治

沒人戴口罩…川普白宮開國慶派對

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。