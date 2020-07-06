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印度商人打造「黃金口罩」要價近12萬台幣 但不知能否防病毒
新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，即使台灣疫情逐漸趨緩，但在其他國家確診人數仍不斷攀升，對於口罩等各種防疫物資，依然是供不應求。然而近日在印度有一名商人訂製了一款「黃金口罩」，整個口罩全用黃金打造，一個要價4000美金（約新台幣11.8萬元），該口罩引發話題但也令眾人感到相當傻眼，因為連擁有者都不確定黃金口罩是否有防疫效果。
根據《 Bangkok Post 》報導，一名來自印度浦納（Pune）的49歲商人香卡．庫哈德（Shankar Kurhade），為自己訂製了一款要價4000美金的「黃金口罩」，他認為這樣可以保護自己免受新冠肺炎的病毒感染。
報導中提到，庫哈德表示，該口罩是用重達60克的貴重金屬覆蓋上去的，工匠更耗時8天，才將該口罩製作完成。並接著說道「這個口罩是一個薄的面具，上面有細小的毛孔，可以幫助我呼吸」。
平時庫哈德也喜歡用重達1公斤的金飾來裝飾自己，包括金項鍊、金手鍊及金戒指，雖然他也不確定該「黃金口罩」是否真的有效對抗新冠病毒，不過他也在嘗試採取其他措施。庫哈德也提到，當他帶著「黃金口罩」在街上行走時，路人都圍過來搶著和他拍照，因為大家都對此感到震驚。
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