她生日當天開舊信箱 驚見過世父親寄信祝福

「遭金融醜聞擊落的『德國之光』...」德國檢調在1日突襲搜查了德國電子支付龍頭的金融科技公司「Wirecard」，試圖尋找一筆憑空蒸發、高達19億歐元（約台幣631億元）的鉅額下落。這起延燒至今近半個月的假帳醜聞，是由為 Wirecard 審計財報的安永會計師事務所「自爆」曝光。消息傳出後，Wirecard 股價一度斷崖式暴跌95%，市值蒸發超過120億歐元，更申請破產。但究竟這消失的19億去了哪裡？或者根本不存在？曾被視為德國產業趨勢先鋒的 Wirecard，又是怎麼淪為輿論與大小股東心中的「德國之恥」？

2020-07-05 20:30