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她生日當天開舊信箱 驚見過世父親寄信祝福

聯合新聞網 / 綜合報導
英國女子收到過世父親所寄的生日祝福郵件，感動得落下眼淚。示意圖／ingimage
英國女子收到過世父親所寄的生日祝福郵件，感動得落下眼淚。示意圖／ingimage

英國一位女子的父親今年4月因病過世，原本她將度過一個沒有父親在身旁的生日，卻意外在信箱中發現父親在生前就先預設好生日祝福的郵件，讓她收到信件的當下相當感動，忍不住落下眼淚。

根據《BBC》報導，娜塔莎（Natasha Salman）的父親是在4月24日去世，今年是她第一個沒有父親的生日，娜塔莎原本一直希望爸爸能在生日前夕到夢中與她見面，不過卻一直沒有如願，直到生日當天她無聊打開了長久未開的電子郵件時，竟發現父親寄的信件，上頭寫道「親愛的娜塔莎生日快樂，爸爸一直愛你」，讓娜塔莎看了相當感動。

報導指出，娜塔莎的父親受病痛折磨長達5年時間，當初在確診的第2年時就開始預設生日祝福的郵件，每年的生日那天信件都會個別發送至她和姐妹的信箱中，娜塔莎表示，「父親肯定是知道自己所剩的時間不多了才這麼做」。而事後娜塔莎在twitter分享了父親的信件，獲得超過37.3萬的網友關注，也讓不少網友憶起自己的去世的親人。

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