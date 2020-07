她生日當天開舊信箱 驚見過世父親寄信祝福

英國一位女子的父親今年4月因病過世,原本她將度過一個沒有父親在身旁的生日,卻意外在信箱中發現父親在生前就先預設好生日祝福的郵件,讓她收到信件的當下相當感動,忍不住落下眼淚。

根據《BBC》報導,娜塔莎(Natasha Salman)的父親是在4月24日去世,今年是她第一個沒有父親的生日,娜塔莎原本一直希望爸爸能在生日前夕到夢中與她見面,不過卻一直沒有如願,直到生日當天她無聊打開了長久未開的電子郵件時,竟發現父親寄的信件,上頭寫道「親愛的娜塔莎生日快樂,爸爸一直愛你」,讓娜塔莎看了相當感動。

報導指出,娜塔莎的父親受病痛折磨長達5年時間,當初在確診的第2年時就開始預設生日祝福的郵件,每年的生日那天信件都會個別發送至她和姐妹的信箱中,娜塔莎表示,「父親肯定是知道自己所剩的時間不多了才這麼做」。而事後娜塔莎在twitter分享了父親的信件,獲得超過37.3萬的網友關注,也讓不少網友憶起自己的去世的親人。

my dad passed away 2 months ago and today was my first birthday without him. turns out he set up a reminder so every year on my birthday, I get an email saying “happy birthday Dr Natasha, baba loves you, always.” I didn’t cry till I opened this🥺🥺 the perfect baba :( pic.twitter.com/1GXfY2avDM