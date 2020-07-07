加州太貴住不起 情侶改造大巴環遊美國

萊克西・奧布萊恩（Lexi O’Brien）與男友泰勒・霍爾庭（Tyler Hjorting）因加州房租過貴及熱愛旅遊，這對情侶便開始研究「另類生活方式」，最後他們看上了一台舊巴士。經歷一番改造後，這對情侶及他們養的貓已定居在這間「新家」。

根據「Insider 」報導，27歲的奧布萊恩原本是一位化妝師，之後隨著30歲的霍爾庭一同當調酒師。兩人認為他們在洛杉磯的單間公寓租金太高，便開始討論別的住宿方案。霍爾庭靈光一閃，回想起以前看過的「大巴野營」而從中得到啟發，尋尋覓覓之後決定用10,000美金（約30萬台幣）從網路上購買一輛已有新馬達、輪胎、外漆等初步改造的大巴士。

奧布萊恩和霍爾庭透過YouTube和Instagram的網友教學，除了水電工程之外，其餘改造都是兩人利用週末和下班後親手施工。霍爾庭說，「我們邊做邊學，因此經常做到一半，發現做錯了，那就重新開始。」他們最終用了25,000美金（約73萬台幣）裝修完成他們夢寐以求的房子。

這棟房子僅有85平方英尺（約5.2坪），但是奧布萊恩和霍爾庭認為裡面應有盡有。裡面備有起居室、用餐區、烤箱、三個爐、堆肥式馬桶、淋浴、加大雙人床、沙發，及衣櫃。入住屋裡三個月後，兩人還稱其實空間不需要這麼大，因為他們當初搬入屋子後，便把原有家具及車都賣掉了。

他們駕著「新家」，花了一年環繞22個不同的州，而最後選擇定居於奧斯丁德克薩斯州（Austin, Texas）。奧布萊恩目前在網路上做行銷策劃，霍爾庭一同協助，主要收入來源於他們在Instagram上的發文。他們也說正在建造一棟新房子，夢想是能夠規劃出屬於迷你小屋的社區。