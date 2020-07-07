加州太貴住不起 情侶改造大巴環遊美國
萊克西・奧布萊恩（Lexi O’Brien）與男友泰勒・霍爾庭（Tyler Hjorting）因加州房租過貴及熱愛旅遊，這對情侶便開始研究「另類生活方式」，最後他們看上了一台舊巴士。經歷一番改造後，這對情侶及他們養的貓已定居在這間「新家」。
根據「Insider 」報導，27歲的奧布萊恩原本是一位化妝師，之後隨著30歲的霍爾庭一同當調酒師。兩人認為他們在洛杉磯的單間公寓租金太高，便開始討論別的住宿方案。霍爾庭靈光一閃，回想起以前看過的「大巴野營」而從中得到啟發，尋尋覓覓之後決定用10,000美金（約30萬台幣）從網路上購買一輛已有新馬達、輪胎、外漆等初步改造的大巴士。
奧布萊恩和霍爾庭透過YouTube和Instagram的網友教學，除了水電工程之外，其餘改造都是兩人利用週末和下班後親手施工。霍爾庭說，「我們邊做邊學，因此經常做到一半，發現做錯了，那就重新開始。」他們最終用了25,000美金（約73萬台幣）裝修完成他們夢寐以求的房子。
這棟房子僅有85平方英尺（約5.2坪），但是奧布萊恩和霍爾庭認為裡面應有盡有。裡面備有起居室、用餐區、烤箱、三個爐、堆肥式馬桶、淋浴、加大雙人床、沙發，及衣櫃。入住屋裡三個月後，兩人還稱其實空間不需要這麼大，因為他們當初搬入屋子後，便把原有家具及車都賣掉了。
他們駕著「新家」，花了一年環繞22個不同的州，而最後選擇定居於奧斯丁德克薩斯州（Austin, Texas）。奧布萊恩目前在網路上做行銷策劃，霍爾庭一同協助，主要收入來源於他們在Instagram上的發文。他們也說正在建造一棟新房子，夢想是能夠規劃出屬於迷你小屋的社區。
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After a year and a half traveling on the road Winona’s paint has started to chip in a lot of places, especially in the front. We are debating on repainting her but don’t know if it’s going to be a huge pain. When we got our bus it was already painted grey. For those of you who painted your bus, how hard was it? And what did you use? Let us know down below! 👇👩🎨👨🎨
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