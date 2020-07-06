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陪兒子重考大學 放榜後是媽媽收到東大錄取通知書

聯合新聞網 / 綜合報導
媽媽陪兒子一起重考大學，意外上了東京大學。示意圖。圖片來源／ingimage
媽媽陪兒子一起重考大學，意外上了東京大學。示意圖。圖片來源／ingimage

讀書階段最辛苦就是參加大考，在日本有對母子感情深厚，媽媽在二兒子考大學失利時，陪著兒子重新準備，以實際行動支持他，沒想到一年後是媽媽收到東京大學錄取通知書，當時50歲的媽媽決定回歸校園，活到老學到老的精神也鼓勵了許多考生。

根據「朝日新聞」報導，這位媽媽當初考大學的動機是想陪小孩一起成長，2012年，二兒子因為沒考上自己理想的大學決定重考，她表示，「身為父母替兒子感到可惜，消除這種遺憾的唯一方式就是參加考試，實現家人的夢想，」因此50歲的媽媽決定陪著兒子一起讀書，成為兒子強力的後盾。

其實，媽媽在年輕時也曾想讀東京大學，卻因為考不上而放棄，加上她的弟弟及堂兄弟都有東大夢，背負著家人對東京大學的憧憬，她鼓起勇氣重拾熱情，依照讀書計畫與兒子一起努力，雖然最後上了東京大學的只有媽媽，但兒子也表示會支持媽媽。

媽媽也分享自己做筆記的技巧，她表示「我會用鉛筆寫我預計要做的事情，再用原字筆寫下我真正做完的事情」，雖然讀書計畫會改變但如果什麼都不做，時間表就會是空白的，這會導致心情緊張，因此適時重寫時間表能讓你充滿信心，如果讀書倦怠時，可以回到看時間表，你會發現自己原來走那麼遠了。

另外她也建議每三個月就要設立一個短期目標，這樣能防止自己變得懶惰。最後媽媽也分享自己的座右銘，「成功是加一，失敗為正或歸零」，因為如果沒成功，僅返回原始狀態，沒有什麼可失去的。這對母子故事鼓勵了考生，她強調「無論年齡大小，挑戰和學習都會豐富您的生活」。

東京大學 大學生

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