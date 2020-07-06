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炸薯條用錯油全屋冒白煙 英74歲老婦咳嗽2周不治

香港01 / 李福源/報導
炸薯條示意圖。圖片來源／ingimage
炸薯條示意圖。圖片來源／ingimage

英國德比郡（Derbyshire）雷普利市（Ripley）74歲老婦奧德菲爾德（Carol Oldfield），今年3月6日在家中誤將三合一潤滑油當作食用油來炸薯條，但在等候熱油期間睡著了，醒來全屋已充滿白煙，隨即通知消防局，雖成功脫困，但卻在十多日後離世；驗屍報告指出，奧德菲爾德因煙霧中毒，死於肺炎。

警方表示，奧德菲爾德是一名退休機械技工，當日她誤將三合一潤滑油倒入鍋內準備炸薯條，等候熱油期間走入另一間房睡著了，約2小時後醒來驚覺全屋充滿白煙，她無法逃到屋外，於是報警通知消防局。

當局接報派出3輛消防車趕赴現場，消防員著奧德菲爾德走到樓上，待一樓徹底通風才將她帶出屋外並送院檢查。皇家德比醫院（Royal Derby Hospital）朱萬內利醫生（Dr Marco Giovannelli）稱，奧德菲爾德當時似乎未有受傷，但其後情況卻不斷惡化，聲音開始沙啞，還出現咳嗽等症狀，3月16日被轉送至寧養中心，兩日後逝世。

助理法醫塞拉諾（Emma Serrano）指出，解剖後發現奧德菲爾德有初期認知障礙症（dementia）的徵狀，當日被救出時已吸入大量有毒濃煙，導致最終死於肺炎。

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文章授權轉載自《香港01》

食用油 中毒

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