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封城返家驚見謎樣生物 「紅色觸手」爬滿廚房牆壁嚇壞她

聯合新聞網 / 綜合報導
唐娜回家後發現廚房牆壁有不明紅色觸手。圖／太陽報
唐娜回家後發現廚房牆壁有不明紅色觸手。圖／太陽報

新冠肺炎肆虐全球，許多國家實施封城以防病毒擴散。法國一名22歲的女子唐娜·波雷（Donna Porée）因住家城市封鎖，因此暫時離開住家3個月。豈料回家後發現牆上竟佈滿「紅色觸手」的不明生物，仔細檢查後，原來觸手是3個月前買的馬鈴薯發芽後的模樣。

根據《太陽報》報導，唐娜於3月時，從一家超市購買了一袋的馬鈴薯，原打算將其烹煮食用，然而接著她居住的城市宣布封鎖，因此她離開法國西北部的城市康城（Caen），與男友到其他城市居住。

過了3個月後她返回家中，卻發現家中角落有一袋長出「紅色觸手」的奇怪生物，觸手佈滿22平方公尺的牆上。唐娜說，「我回家打開前門後，注意到廚房後有一個奇怪的形狀」。

唐娜表示，起初她感到非常害怕，但打開燈與百葉窗後，她才看出來謎樣生物原來是3個月前買的馬鈴薯，只是馬鈴薯發芽了，植株的嫩芽刺穿了袋子，枝枒佈滿公寓牆壁上。

唐娜花了數小時將發芽的馬鈴薯清理乾淨，並向朋友與上網分享此經驗，獲得19.5萬個讚、6.1萬次分享，之後唐娜還將拔下來的嫩芽種在田裡，笑稱「希望嫩芽能夠長大，很期待會長成怎樣」。

唐娜回家後發現廚房牆壁有不明紅色觸手。圖／太陽報
唐娜回家後發現廚房牆壁有不明紅色觸手。圖／太陽報

法國 新冠肺炎

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