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褲子拉鍊大開！觀眾致電提醒 主播幽默回應網大讚

香港01 / 記者卡洛兒／報導
男主播忘記拉褲子拉鍊，幽默一席話化解尷尬。圖擷自youtube
男主播忘記拉褲子拉鍊，幽默一席話化解尷尬。圖擷自youtube

主播要懂得隨機應變，即使有突發事故都要在觀眾面前表現得體，日本電視台一位主持人就示範了完美的臨場發揮。日本電視台一個晨間節目（3日）發生「放送事故」，主播加藤浩次竟忘記拉褲鏈，還主持了一個多小時，直到收到觀眾致電提醒才發現，不過經驗老到的他處變不驚，一句話幽默地化解尷尬場面，獲網友大讚。

加藤浩次主持日本電視台晨間情報節目「スッキリ」，當進行到一個多小時，突然鄭重宣布一個消息，稱收到50多歲住在静岡縣的家庭主婦電話告知，原來他一直在鏡頭前沒拉褲鏈，工作人員因而趕緊在播放影片時請他拉上，嘉賓聽到他這樣都傻眼了。

不過加藤浩次不容許尷尬氣氛持續，瞬間發揮幽默本色，由於該集提及防備疫情散播加強室內通風，笑言「其實我拉開拉鍊是為了通風透氣啦」，在場嘉賓亦腦筋急轉彎接上他，「要透氣請打開房間的窗戶，不要打開你的『社會之窗』（專指男性褲鏈）好嗎？這樣只有你在涼！」隨即引起哄堂大笑，加藤浩次亦再次向觀眾鞠躬致歉，完美化解這突發場面。

網友都大讚加藤浩次專業而不失幽默，見識到主播的臨場應變功力，但更多人較好奇的是，看了一個多小時的節目都沒人留意到，他習慣常將雙手交疊放前，怎麼那位主婦會看得出來，「有這麼眼利嗎？」

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文章授權轉載自《香港01》

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