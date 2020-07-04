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矯枉過正？日本出現「口罩警察」 不戴口罩就被吐口水

香港01 / 記者謝茜嘉／報導
新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐，日本東京於緊急狀態令撤銷後，感染個案數字反彈新增至逾100例，情況令人關注。 歐新社
新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐，日本東京於緊急狀態令撤銷後，感染個案數字反彈新增至逾100例，情況令人關注。 歐新社

新冠肺炎COVID-19）疫情持續肆虐，日本東京於緊急狀態令撤銷後，感染個案數字反彈新增至逾100例，情況令人關注。不少當地民眾帶口罩自保，但早前日本TBS電視台節目《グッとラック！》揭發現象，指當地街頭湧現「口罩警察」，於公眾地方大聲喝罵未有戴口罩的人，更恐怖的是有人稱曾被「口罩警察」吐口水，反惹散播病毒的嫌疑，事件引來不少網友爭議。

「口罩警察」一字最近成為日本網友熱議話題，他們指因為最近疫情未止，人人擔心中招而戴口罩自保，但有部分人卻化身「口罩警察」，只要在公眾地方發現有人不戴口罩就會向對方破口大罵。有人甚至表示曾被「口罩警察」往臉上吐口水，所以現時會隨身帶著數個口罩，以防再遇上不幸事件。

有受害者稱，曾於乘搭JR電車時因為未有戴上口罩，即使已有手巾遮掩口鼻，但仍被「口罩警察」在車上大聲指罵，嚇得她當場哭起來。有網友指曾見過這些人連小學生亦不放過，如果小學生未有戴口罩即嚇唬他：「請你戴上口罩，否則殺了你」。

事件引起網友熱烈討論，認為「口罩警察」矯枉過正，而且那是言語恐嚇的行為，非常過份。但亦有網友稱這些人是出於好意，因為他們只是太擔心疫情擴散。

有專家指，踏入夏天溫度較高，日本政府亦擔心民眾因為長期戴口罩而中暑，故建議市民如在室外、空氣流通的情況，人與人之間保持2米以上距離，可考慮除下口罩。

「口罩警察」常於公眾地方大聲喝罵未有戴口罩的人，更恐怖的甚至會被吐口水。圖／TBS片段截圖
「口罩警察」常於公眾地方大聲喝罵未有戴口罩的人，更恐怖的甚至會被吐口水。圖／TBS片段截圖

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19 日本 警察 東京

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